https://ria.ru/20240403/gubernator-1937601139.html

Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах

Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах - РИА Новости, 03.04.2024

Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:03

2024-04-03T15:03

2024-04-03T15:03

тюменская область

тюменская область

александр моор

природные пожары в россии

пожар

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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона", - отметил в посте губернатор. В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что во время пожароопасного сезона в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и выполнять пожароопасные работы, готовить пищу с использованием открытого огня, сжигать сухую растительность и бытовой мусор. За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны. Патрулирование лесов будет осуществляться ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для мониторинга пожарной обстановки в лесах будут задействованы беспилотные летательные аппараты, авиация и система видеонаблюдения. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября.

https://ria.ru/20240326/pozhary-1935951023.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, александр моор, природные пожары в россии, пожар