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Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах - РИА Новости, 03.04.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
15:03 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/gubernator-1937601139.html
Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах
Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах - РИА Новости, 03.04.2024
Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах
Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:03
2024-04-03T15:03
тюменская область
тюменская область
александр моор
природные пожары в россии
пожар
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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона", - отметил в посте губернатор. В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что во время пожароопасного сезона в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и выполнять пожароопасные работы, готовить пищу с использованием открытого огня, сжигать сухую растительность и бытовой мусор. За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны. Патрулирование лесов будет осуществляться ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для мониторинга пожарной обстановки в лесах будут задействованы беспилотные летательные аппараты, авиация и система видеонаблюдения. В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября.
https://ria.ru/20240326/pozhary-1935951023.html
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тюменская область, александр моор, природные пожары в россии, пожар
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Природные пожары в России, Пожар

Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах

© РИА Новости / Софья БрыкановаВолонтеры и пожарные ликвидируют очаги в лесу
Волонтеры и пожарные ликвидируют очаги в лесу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Софья Брыканова
Волонтеры и пожарные ликвидируют очаги в лесу. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
«
"С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона", - отметил в посте губернатор.
В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что во время пожароопасного сезона в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и выполнять пожароопасные работы, готовить пищу с использованием открытого огня, сжигать сухую растительность и бытовой мусор.
За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны. Патрулирование лесов будет осуществляться ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для мониторинга пожарной обстановки в лесах будут задействованы беспилотные летательные аппараты, авиация и система видеонаблюдения.
В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорПриродные пожары в РоссииПожар
 
 
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