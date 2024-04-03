Тюменский губернатор заявил о старте пожароопасного сезона в лесах
Волонтеры и пожарные ликвидируют очаги в лесу. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области устанавливается с 5 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
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"С 5 апреля в области начнет действовать пожароопасный сезон в лесах. Именно здесь подавляющая часть возгораний происходит по вине человека. А любое небольшое пламя может перерасти в большой пожар. Прошу отнестись с пониманием к тем мерам, которые принимаются с целью обезопасить жителей и природу региона", - отметил в посте губернатор.
В департаменте лесного комплекса региона пояснили, что во время пожароопасного сезона в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разводить костры и выполнять пожароопасные работы, готовить пищу с использованием открытого огня, сжигать сухую растительность и бытовой мусор.
За соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны. Патрулирование лесов будет осуществляться ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Для мониторинга пожарной обстановки в лесах будут задействованы беспилотные летательные аппараты, авиация и система видеонаблюдения.
В 2023 году пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в лесах Тюменской области из-за раннего схода снега и установления засушливой погоды были введены с 3 апреля. Режим был отменен 26 июня, а пожароопасный сезон продлился до 27 октября.