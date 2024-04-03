https://ria.ru/20240403/gruziya-1937511955.html

В парламент Грузии вновь внесут законопроект об иноагентах

В парламент Грузии вновь внесут законопроект об иноагентах - РИА Новости, 03.04.2024

В парламент Грузии вновь внесут законопроект об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах, заявил исполнительный секретарь партии Мамука... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:27

2024-04-03T10:27

2024-04-03T12:31

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ТБИЛИСИ, 3 апр — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. "Парламентское большинство, посоветовавшись с политсоветом партии, решило повторно внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния", — заявил он.По словам Мдинарадзе, в Грузии действует много неправительственых организаций и компаний, которые имеют сильное влияние и скрывают источники своего финансирования.Он напомнил, что аналогичные законы действуют в США, Израиле и Австралии, а за последний год обсуждение введения таких норм активно идет в Евросоюзе, Великобритании, Франции, Канаде, Словакии и на Украине. По словам Мдинарадзе, это еще раз подтверждает актуальность такого шага для защиты демократии и суверенитета."Это суверенное право и обязанность государства — обеспечивать прозрачность информации об иностранном финансировании для народа и его демократически уполномоченного правительства. В прошлом году радикальная оппозиция, НПО и их лоббисты намеренно сорвали предметную дискуссию по законопроекту. <…> В этом году всем придется вступить в предметную дискуссию, которая покажет обществу, какой масштаб лжи они преподнесли грузинскому обществу", — отметил он.Законопроект об иноагентах грузинские власти пытались принять прошлой весной. После того, как парламент республики одобрил документ в первом чтении, в Тбилиси начались массовые акции протеста. Кроме того, власти столкнулись с критикой со стороны оппозиции и западных стран. В итоге документ отозвали.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20240322/gruziya-1934961100.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия