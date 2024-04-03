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Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 03.04.2024 (обновлено: 10:00 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов
Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 03.04.2024
Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов
Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:33
2024-04-03T10:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, — уже получил паспорт, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.&quot;Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. ред.) с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации&quot;, — сказал офицер.В октябре РИА Новости сообщало, что уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко сдался в плен, отказавшись воевать на стороне киевского режима.Алаудинов подчеркнул, что противостояние идет не с украинским народом. Он отметил, что в этом случае Россия показывает свой настрой в отношении тех, кто готов сложить оружие и сдаться в плен для спасения своей жизни.В середине марта советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что в районе Георгиевки в плен сдались 18 военнослужащих 59-й бригады ВСУ. Он указал на тенденцию массовой сдачи в плен украинских подразделений, что говорит о недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.
https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html
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Военнопленные ВСУ просят российское гражданство
Ряд взятых в плен военнослужащих ВСУ просят российское гражданство, один из них, добровольно перешедший на сторону РФ уроженец Донбасса Валерий Шевченко, уже получил паспорт РФ, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
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россия, донбасс, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов

Алаудинов: некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, — уже получил паспорт, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
«

"Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину. Прим. ред.) с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации", — сказал офицер.

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В октябре РИА Новости сообщало, что уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко сдался в плен, отказавшись воевать на стороне киевского режима.
Алаудинов подчеркнул, что противостояние идет не с украинским народом. Он отметил, что в этом случае Россия показывает свой настрой в отношении тех, кто готов сложить оружие и сдаться в плен для спасения своей жизни.
В середине марта советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что в районе Георгиевки в плен сдались 18 военнослужащих 59-й бригады ВСУ. Он указал на тенденцию массовой сдачи в плен украинских подразделений, что говорит о недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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