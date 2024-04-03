https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов

Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов - РИА Новости, 03.04.2024

Украинские пленные просят гражданство России, рассказал Алаудинов

Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:33

2024-04-03T06:33

2024-04-03T10:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

апты алаудинов

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, — уже получил паспорт, рассказал РИА Новости помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину. — Прим. ред.) с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации", — сказал офицер.В октябре РИА Новости сообщало, что уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко сдался в плен, отказавшись воевать на стороне киевского режима.Алаудинов подчеркнул, что противостояние идет не с украинским народом. Он отметил, что в этом случае Россия показывает свой настрой в отношении тех, кто готов сложить оружие и сдаться в плен для спасения своей жизни.В середине марта советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что в районе Георгиевки в плен сдались 18 военнослужащих 59-й бригады ВСУ. Он указал на тенденцию массовой сдачи в плен украинских подразделений, что говорит о недоверии украинских солдат к командованию и киевскому режиму.

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

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Военнопленные ВСУ просят российское гражданство Ряд взятых в плен военнослужащих ВСУ просят российское гражданство, один из них, добровольно перешедший на сторону РФ уроженец Донбасса Валерий Шевченко, уже получил паспорт РФ, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. 2024-04-03T06:33 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донбасс, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины