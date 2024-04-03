Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал 2023-й годом вызовов - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/god-1937586422.html
Володин назвал 2023-й годом вызовов
Володин назвал 2023-й годом вызовов - РИА Новости, 03.04.2024
Володин назвал 2023-й годом вызовов
Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:16
2024-04-03T14:16
политика
россия
госдума рф
михаил мишустин
вячеслав володин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. "Прошедший год был годом вызовов, непростым годом. И доклад председателя правительства сам за себя говорит. Если вспомнить слова президента США, что экономика России будет разорвана в клочья, мы с вами видим, с какими итогами пройден год", - сказал он в ходе пленарного заседания. Он отметил, что политическая система и экономическая модель, созданная президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность, несмотря на санкции, которые объявлены стране. "И в этом большая заслуга правительства Российской Федерации… А буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство уже в целом. Поэтому сегодняшний разговор - хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, в том числе, потом принять решение", - считает Володин.
https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Политика, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин назвал 2023-й годом вызовов

Володин: доклад Мишустина говорит, что прошедший 2023-й был годом вызовов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.
"Прошедший год был годом вызовов, непростым годом. И доклад председателя правительства сам за себя говорит. Если вспомнить слова президента США, что экономика России будет разорвана в клочья, мы с вами видим, с какими итогами пройден год", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что политическая система и экономическая модель, созданная президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность, несмотря на санкции, которые объявлены стране.
"И в этом большая заслуга правительства Российской Федерации… А буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство уже в целом. Поэтому сегодняшний разговор - хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, в том числе, потом принять решение", - считает Володин.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Путин зафиксировал новый договор власти с народом
1 марта, 08:00
 
ПолитикаРоссияГосдума РФМихаил МишустинВячеслав ВолодинОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала