https://ria.ru/20240403/god-1937586422.html

Володин назвал 2023-й годом вызовов

Володин назвал 2023-й годом вызовов - РИА Новости, 03.04.2024

Володин назвал 2023-й годом вызовов

Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

2024-04-03T14:16

политика

россия

госдума рф

михаил мишустин

вячеслав володин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. "Прошедший год был годом вызовов, непростым годом. И доклад председателя правительства сам за себя говорит. Если вспомнить слова президента США, что экономика России будет разорвана в клочья, мы с вами видим, с какими итогами пройден год", - сказал он в ходе пленарного заседания. Он отметил, что политическая система и экономическая модель, созданная президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность, несмотря на санкции, которые объявлены стране. "И в этом большая заслуга правительства Российской Федерации… А буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство уже в целом. Поэтому сегодняшний разговор - хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, в том числе, потом принять решение", - считает Володин.

https://ria.ru/20240301/ideya-1930337280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году