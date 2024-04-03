Володин назвал 2023-й годом вызовов
Володин: доклад Мишустина говорит, что прошедший 2023-й был годом вызовов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прошедший 2023 год был годом вызовов, и доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который он представил в Госдуме, сам за себя говорит, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.
"Прошедший год был годом вызовов, непростым годом. И доклад председателя правительства сам за себя говорит. Если вспомнить слова президента США, что экономика России будет разорвана в клочья, мы с вами видим, с какими итогами пройден год", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что политическая система и экономическая модель, созданная президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность, несмотря на санкции, которые объявлены стране.
"И в этом большая заслуга правительства Российской Федерации… А буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство уже в целом. Поэтому сегодняшний разговор - хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное, в том числе, потом принять решение", - считает Володин.
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