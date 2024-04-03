https://ria.ru/20240403/general-1937708857.html

На Западе заявили о гибели польского генерала от ракетного удара в Донбассе

На Западе заявили о гибели польского генерала от ракетного удара в Донбассе - РИА Новости, 03.04.2024

На Западе заявили о гибели польского генерала от ракетного удара в Донбассе

Польский генерал, воевавший на стороне Украины, погиб в результате ракетной атаки в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:05

2024-04-03T21:05

2024-04-03T21:05

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Польский генерал, воевавший на стороне Украины, погиб в результате ракетной атаки в Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Россия изо дня в день наносит серию массированных ударов по центрам принятия решений на Украине, по бункерам и штабам, укрытиям СБУ, разведки. <…> Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал", — рассказал аналитик.Как отметил Меркурис, за март ВСУ понесли внушительные потери, в том числе и из-за работы ВКС и российской артиллерии.Ранее сообщалось, что при загадочных обстоятельствах в марте погибли сразу пять польских военнослужащих, а также начальник штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в бельгийском Монсе Адам Марчак. Согласно официальному некрологу, бригадный генерал "неожиданно умер естественной смертью в свободное от службы время". После смерти генерала в Сети появились слухи о том, что он мог быть ликвидирован ракетным ударом на Украине.

https://ria.ru/20240403/plan-1937694871.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652918.html

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в мире, украина, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии