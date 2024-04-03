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В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет
В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет - РИА Новости, 03.04.2024
В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет
СРЗП внесла в Госдуму законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком для матерей в декрете в течение всех трех лет, а не полутора года, заявил лидер партии РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:22
2024-04-03T12:22
2024-04-03T12:22
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сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком для матерей в декрете в течение всех трех лет, а не полутора года, заявил лидер партии Сергей Миронов. "Наша фракция внесла в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком для матерей, которые сидят с ребенком до трех лет, чтобы выплачивали это пособие не полтора года, а все три года", - сказал Миронов. По его словам, в России нет яслей, где бы принимали полуторагодовалых детей, в результате женщина сидит полтора года с ребенком и "ничего не получает".
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет
В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком в течение трех лет