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В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет

В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет - РИА Новости, 03.04.2024

В ГД внесли проект о выплате пособия по уходу за ребенком до трех лет

СРЗП внесла в Госдуму законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком для матерей в декрете в течение всех трех лет, а не полутора года, заявил лидер партии РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:22

2024-04-03T12:22

2024-04-03T12:22

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком для матерей в декрете в течение всех трех лет, а не полутора года, заявил лидер партии Сергей Миронов. "Наша фракция внесла в Госдуму законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком для матерей, которые сидят с ребенком до трех лет, чтобы выплачивали это пособие не полтора года, а все три года", - сказал Миронов. По его словам, в России нет яслей, где бы принимали полуторагодовалых детей, в результате женщина сидит полтора года с ребенком и "ничего не получает".

https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html

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общество, россия, сергей миронов, госдума рф