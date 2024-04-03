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Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20 - РИА Новости, 03.04.2024
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12:10 03.04.2024 (обновлено: 12:42 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/g20-1937538946.html
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20 - РИА Новости, 03.04.2024
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20
Вопрос возможной поездки президента России Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался, Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:10
2024-04-03T12:42
россия
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вопрос возможной поездки президента России Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался, Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская сторона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда."Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите G20.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20240403/putin-1937539501.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Политика
Кремль пока не рассматривал вопрос поездки Путина на G20

Песков: возможность поездки Путина на G20 пока не рассматривали

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вопрос возможной поездки президента России Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался, Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская сторона, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
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"Этот вопрос пока никак не рассматривался. Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите G20.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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