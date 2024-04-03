https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию - РИА Новости, 03.04.2024
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
В Уфе задержали подростков, собиравшихся за вознаграждение устроить диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:55
2024-04-03T11:55
2024-04-03T12:16
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Уфе задержали подростков, собиравшихся за вознаграждение устроить диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ."Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — пояснили в ведомстве.На поступившем в распоряжение РИА Новости видео один из задержанных рассказал, что ему первому поступило задание, координаты "определял заказчик".Сотрудники ФСБ задержали всех троих с поличным при попытке устроить поджог.Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на диверсию". Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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происшествия, уфа, россия, telegram, крокус
Происшествия, Уфа, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Telegram, Крокус
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
ФСБ: в Уфе задержали трех подростков, пытавшихся устроить диверсию за деньги
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Уфе задержали подростков, собиравшихся за вознаграждение устроить диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — пояснили в ведомстве.
На поступившем в распоряжение РИА Новости видео один из задержанных рассказал, что ему первому поступило задание, координаты "определял заказчик".
Сотрудники ФСБ задержали всех троих с поличным при попытке устроить поджог.
Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на диверсию". Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых.