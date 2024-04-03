https://ria.ru/20240403/formu-1937722318.html
Названа дата проведения Российского винодельческого форума
Названа дата проведения Российского винодельческого форума - РИА Новости, 03.04.2024
Названа дата проведения Российского винодельческого форума
Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве 7 и 8 ноября, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:38
2024-04-03T23:38
2024-04-03T23:38
экономика
москва
россия
дмитрий киселев
антон кобяков
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве 7 и 8 ноября, сообщает фонд "Росконгресс". Российский винодельческий форум считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. "Третий Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября 2024 года в Москве", - говорится в сообщении Росконгресса. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, на форуме будут рассмотрены ключевые вопросы винодельческой отрасли. "Участие всех заинтересованных сторон позволяет выработать конструктивные пути развития, которые способствуют достижению новых высот в виноделии", – цитирует фонд слова Кобякова в сообщении. Отмечается, что форум создан по инициативе Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России", организуется при поддержке фонда "Росконгресс". Председатель правления ассоциации Дмитрий Киселев считает форум главным событием года для винодельческой отрасли. "Принятые на нем решения во многом определяют направления работы всей отрасли на год, но не стоит забывать, что российское виноделие развивается опережающими темпами и год у нас идет за два, а то и за три", - цитирует фонд в сообщении слова Киселева.
https://ria.ru/20231111/vinodelie-1908772307.html
https://ria.ru/20231109/vina-1908489992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, дмитрий киселев, антон кобяков
Экономика, Москва, Россия, Дмитрий Киселев, Антон Кобяков
Названа дата проведения Российского винодельческого форума
Росконгресс: третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве 7-8 ноября
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Третий Российский винодельческий форум пройдет в Москве 7 и 8 ноября, сообщает фонд "Росконгресс".
Российский винодельческий форум считается крупнейшим винным мероприятием в стране, объединяющим всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.
"Третий Российский винодельческий форум состоится 7–8 ноября 2024 года в Москве", - говорится в сообщении Росконгресса.
Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков
, на форуме будут рассмотрены ключевые вопросы винодельческой отрасли. "Участие всех заинтересованных сторон позволяет выработать конструктивные пути развития, которые способствуют достижению новых высот в виноделии", – цитирует фонд слова Кобякова в сообщении.
Отмечается, что форум создан по инициативе Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России", организуется при поддержке фонда "Росконгресс". Председатель правления ассоциации Дмитрий Киселев
считает форум главным событием года для винодельческой отрасли.
"Принятые на нем решения во многом определяют направления работы всей отрасли на год, но не стоит забывать, что российское виноделие развивается опережающими темпами и год у нас идет за два, а то и за три", - цитирует фонд в сообщении слова Киселева.