https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937403493.html

"Угроза под Петербургом": новый союзник США оставил послание Москве

"Угроза под Петербургом": новый союзник США оставил послание Москве - РИА Новости, 03.04.2024

"Угроза под Петербургом": новый союзник США оставил послание Москве

Год назад Финляндия присоединилась к НАТО, и это создало целый спектр угроз для безопасности России. Часть из них обретает вполне осязаемые очертания. О том,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T10:46

финляндия

россия

дмитрий корнев

хельсинки

министерство обороны сша

нато

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144142/30/1441423051_0:197:2000:1322_1920x0_80_0_0_fb7e3650e32dcaed5966e82751e6d657.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Год назад Финляндия присоединилась к НАТО, и это создало целый спектр угроз для безопасности России. Часть из них обретает вполне осязаемые очертания. О том, что предприняли Хельсинки и их союзники по альянсу за 12 месяцев, — в материале РИА Новости.Антироссийская истерияКак и в других странах блока, милитаризация в Финляндии поддерживается страшилками о "российской угрозе"."Уже нельзя исключать, что Россия нападет по крайней мере на некоторые государства НАТО в 2026 году, например на Прибалтийские страны или Финляндию", — пугает Business Insider западную публику выдержками из "секретного доклада" немецких спецслужб.Однако даже в странах блока к такой риторике относятся с изрядной долей скепсиса."Если бы этот доклад был основан на подробных и подтвержденных данных, я полагаю, он бы никогда не оказался в распоряжении журналистов. А если бы это все-таки произошло, то не лучшим образом характеризовало бы немецкие спецслужбы, — приводит польское издание Fakt слова бывшего главы Генштаба Польши Мечислава Гоцула. — И 2026-й — перспектива двух-трех лет. Ни мы, ни, как я подозреваю, разведка на данный момент не в состоянии точно прогнозировать даже то, что произойдет на Украине в следующем году".В Хельсинки тоже предпочитают не говорить о скорой войне с Россией, но для мобилизации общества предупреждают об опасностях, которые якобы исходят от Москвы. В первую очередь — цифровых."Угроза, направленная на кибероперации и критическую инфраструктуру, возросла. Особенно уязвима подводная инфраструктура. Однако мы не считаем, что масштабная и разрушительная атака на критически важную инфраструктуру на территории Финляндии может состояться в ближайшем будущем", — сообщает местная Полиция безопасности.Цифровая угрозаНеслучайно одними из первых объектов альянса, размещенных в Финляндии, станут два исследовательских центра по обеспечению кибербезопасности и IT-акселератор. Их создадут в рамках программы DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).Как отмечается на сайте проекта, его задача — поддержка компаний, занимающихся разработкой "продуктов двойного назначения" в IT-сфере: от искусственного интеллекта и квантовых компьютеров до робототехники. Все это должно позволить НАТО находить инновационные разработки, которые можно было бы применить в оборонной сфере за пределами традиционных предприятий ВПК.Исследовательские центры будут базироваться в Эспоо. Как отмечает Defense News, им предстоит заниматься разработкой квантовых и космических технологий, а также проектами в сфере цифровой безопасности коммуникаций. IT-акселератор разместят в Оулу — главном цифровом хабе Финляндии.Общие расходы Хельсинки в сфере кибербезопасности в 2024-м достигнут 350 миллионов долларов, что на 35 процентов больше, чем годом ранее.Не только хай-текОднако передовыми технологиями милитаризация Финляндии не ограничивается. В декабре Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA).Документ предусматривает передачу США части финской военной инфраструктуры. Речь идет о 15 военных объектах, в том числе четырех базах ВВС (Рованиеми, Ювяскюля — Таккакоски, Тампере — Пиркала и Куопио — Риссала), пяти военных хранилищах и штаб-квартире погранслужбы.Согласно условиям соглашения, не только американские военнослужащие, но и сотрудники подрядчиков Пентагона получат к этим объектам беспрепятственный доступ. Более того, США имеют право привлекать собственные силы для обеспечения правопорядка на базах. В документе также прописана особая процедура уголовного преследования американских солдат и обслуживающего персонала. Иными словами, Хельсинки придется потрудиться, чтобы отдать под суд совершившего преступление американского военного. Подобный механизм — частая причина скандалов в Японии, где безнаказанность сотрудников Пентагона становилась даже поводом для уличных протестов.Примечательно, что документ пока не ратифицировали. В МИД Финляндии заявили, что соглашение ограничивает суверенитет страны. Тем не менее отказываться от него не собираются, но для одобрения потребуется большинство в две трети голосов в парламенте.Однако просто пустить к себе американцев не получится. От Хельсинки требуют нарастить военные расходы. И финны согласны. Как пишет Defense News, правительство страны в декабре объявило, что инвестирует более 130 миллионов долларов в течение трех-четырех лет в производство артиллерийских снарядов (калибра 155 миллиметров) и минометных боеприпасов (81 миллиметр и 120 миллиметров)."Это долгосрочное обязательство по увеличению производства тяжелых боеприпасов, которое позволит Финляндии продолжать и увеличивать военную помощь Украине в будущем", — приводит издание слова сотрудника финского военного ведомства.В Вальгаллу не торопятсяОднако сами финны, судя по всему, не в восторге от подобной милитаризации. Как отмечает издание Verkkouutiset, резервисты массово увольняются. "В 2022-м из резерва вышли 3800 финнов, что стало историческим рекордом", — цитирует портал Микко Рейонена, руководителя Центра альтернативной гражданской службы. — В 2023 году уволились 1650 человек, это второй по величине показатель в истории. За 2024-й уже подали почти 1700 заявлений, только за февраль — целых 1400".Как указывает издание, в резервисты зачисляют граждан, прошедших срочную службу. В кризисной ситуации они подлежат мобилизации в первую очередь. Однако после увольнения их не призывают даже на мероприятия по дополнительной подготовке.При этом общая численность финских Вооруженных сил в мирное время — менее 23 тысяч человек, из которых три четверти проходят срочную службу. Во время войны за счет резервистов численность, согласно планам, должна достигнуть 180 тысяч. Так что увольнение 1400 человек из резерва в месяц — событие ощутимое и показательное.Последствия для РоссииВ милитаризации Финляндии нет ничего неожиданного для Москвы, считает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев."Большинство мер, призванных купировать эту угрозу, уже предпринимается. Это и создание двух новых военных округов, и формирование целого ряда новых подразделений на этом участке российской границы, о чем заявляло Министерство обороны, — напомнил он. — Конечно, вхождение Финляндии в НАТО сказывается на положении Северного флота, который всегда был носителем значительной части нашего ракетного потенциала. Но мы наблюдаем перераспределение в сторону Тихоокеанского: он уже получает на вооружение атомные подлодки-ракетоносцы "Борей-А". Это связано не только с действиями финского правительства, но и в целом укладывается в общую модернизацию российского флота".По его словам, тенденция к укреплению обороны на северо-западном фланге сохранится, поэтому также можно ожидать размещения там новых сил ПВО и фронтовой авиации. И хотя все это, по словам Корнева, потребует времени и средств, общий курс Финляндии не стал для России сюрпризом.

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

финляндия

россия

хельсинки

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

финляндия, россия, дмитрий корнев, хельсинки, министерство обороны сша, нато, сша, в мире