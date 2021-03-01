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https://ria.ru/20210301/morpekhi-1599083581.html
"Их ненавидят": что морпехи США устроили в Японии
"Их ненавидят": что морпехи США устроили в Японии
Убийства, изнасилования, кражи и драки — американские морские пехотинцы продолжают терроризировать население острова Окинава, на котором расположены крупнейшие... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T08:13
россия
окинава
военно-морские силы сша
япония
сша
пентагон
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Убийства, изнасилования, кражи и драки — американские морские пехотинцы продолжают терроризировать население острова Окинава, на котором расположены крупнейшие военные объекты США в Японии. Утихомирить "элитные войска" не способны ни суды, ни собственное командование. Отсроченное наказаниеНа минувшей неделе местные полицейские второй раз задержали 24-летнего морского пехотинца Марвина Эрла Джеймса за непристойное поведение и нарушение общественного порядка. Ранее его обвиняли в применении силы к представителю власти.Тогда подвыпивший морпех сначала пристал к незнакомой девушке на автомобильной парковке и попытался ее поцеловать. Та, отбившись от настойчивого военного, пожаловалась в полицию. Марвин сбежал. Но в нескольких кварталах от места происшествия попался на глаза полицейскому, который попытался остановить солдата. Однако тот оказал сопротивление и сильно толкнул патрульного. В итоге пехотинца задержали и доставили в участок.За нападение на полицейского Марвину грозит до трех лет тюрьмы или штраф в пять тысяч долларов. Морпеха также обвинили в непристойном поведении в общественном месте: за приставания к незнакомке по японским законам полагается от полугода до десяти лет исправительных работ. Расквартированные на Окинаве военные США попадают в криминальные сводки довольно часто. Так, в феврале японский суд приговорил военнослужащего к трехлетнему условному сроку за нападение на водителя такси. Три месяца назад 20-летний Джеймисон Майкл Биссет изрядно выпил в баре и возвращался на базу. Вызвал такси, а по дороге внезапно атаковал водителя. Выкинув его из автомобиля, сел за руль и гонял по городу. Украденную машину сильно разбил. Морпех полностью признал вину. Вердикт: три года исправительных работ в японской тюрьме. Но поскольку подсудимый раскаялся и ранее не привлекался к уголовной ответственности, приговор отсрочили на четыре года. Джеймисон, скорее всего, избежит тюремного заключения, если снова не нарушит японские законы. Насильники в погонахНедовольство американскими морпехами копится у населения Окинавы десятилетиями. Причем мелкими правонарушениями и хулиганством дело не ограничивается — гости в погонах нередко совершают и тяжкие преступления, в том числе убийства и изнасилования.В 2016-м морской пехотинец Джастин Кастелланос признался в изнасиловании. По его словам, он увидел эту японку в одной из гостиниц. "Она спала в коридоре. Я ее потряс, она не проснулась", — рассказывал обвиняемый на суде. Он затащил женщину в гостиничный номер и надругался над ней. Примечательно, что преступление раскрыли во время митингов жителей Окинавы против американских баз после убийства 20-летней Рины Симабукуро. Преступником оказался гражданин США Шинзато Кеннет Франклин, бывший морпех, проживавший на острове с женой и дочерью. Он выследил на улице незнакомую девушку, оглушил ее ударом по голове, изнасиловал в своем автомобиле и задушил. Тело спрятал в придорожных зарослях. Полицейские определили место, где в последний раз зафиксировали сигнал GPS с мобильного телефона погибшей, а запись видеокамеры наружного наблюдения показала марку и номера машины убийцы. Американское командование ввело комендантский час для военнослужащих. Всех обязали возвращаться до полуночи, запретили употреблять и покупать алкоголь за пределами баз, организовывать развлекательные мероприятия. В 2012 году два пьяных морпеха напали на женщину, изнасиловали и ограбили. Их приговорили к десяти и девяти годам тюрьмы. В 1995-м трое морпехов затащили к себе в автомобиль 14-летнюю школьницу, избили ее и совершили групповое изнасилование, за что впоследствии получили сроки от 6,5 до десяти лет. Многолетнее противостояниеАмериканские военные базируются в Японии с момента окончания Второй мировой войны. Более 70 процентов объектов расположены на острове Окинава — здесь служат около 30 тысяч военнослужащих США и живут несколько десятков тысяч членов их семей. Согласно статистике, с 1972 года американцы совершили в Японии более пяти тысяч преступлений. Причем морпехи зачастую оставались безнаказанными.Японцы регулярно выходят на улицы, требуя ликвидировать военные базы. А в декабре 1970-го в городе Коза был самый настоящий бунт с уличными беспорядками. Стихийная акция началась опять же по вине американцев: пьяный военнослужащий сел за руль и сбил пешехода. К счастью, тот остался жив, однако очевидцы инцидента схватили виновника аварии и чуть не устроили самосуд. Начались стычки горожан с военными. Всего в них участвовали около пяти тысяч японцев и 700 военнослужащих США. Столкновения продолжались несколько часов — порядка 60 американцев и около 30 местных жителей получили ранения, были сожжены десятки автомобилей и разрушено несколько строений на территории базы Кадена. Десятки тысяч митингуют и сегодня, пытаясь не только привлечь внимание властей к произволу военнослужащих США, но и требуя прекратить строительство новых военных объектов, в частности базы Хэноко. Для нее планируют засыпать песком 157 гектаров прибрежной зоны, из-за чего серьезно пострадают коралловые рифы.Впрочем, протесты местного населения мало волнуют американское командование. Уходить из Страны восходящего солнца армия США не собирается и продолжает наращивать там свои силы.
https://ria.ru/20200921/voyna-v-afganistane-1577460890.html
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россия, окинава, военно-морские силы сша, япония, сша, пентагон, безопасность, в мире

"Их ненавидят": что морпехи США устроили в Японии

08:00 01.03.2021 (обновлено: 08:13 01.03.2021)
 
© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : The U.S. National Archives
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Убийства, изнасилования, кражи и драки — американские морские пехотинцы продолжают терроризировать население острова Окинава, на котором расположены крупнейшие военные объекты США в Японии. Утихомирить "элитные войска" не способны ни суды, ни собственное командование.

Отсроченное наказание

На минувшей неделе местные полицейские второй раз задержали 24-летнего морского пехотинца Марвина Эрла Джеймса за непристойное поведение и нарушение общественного порядка. Ранее его обвиняли в применении силы к представителю власти.
Тогда подвыпивший морпех сначала пристал к незнакомой девушке на автомобильной парковке и попытался ее поцеловать. Та, отбившись от настойчивого военного, пожаловалась в полицию. Марвин сбежал. Но в нескольких кварталах от места происшествия попался на глаза полицейскому, который попытался остановить солдата. Однако тот оказал сопротивление и сильно толкнул патрульного. В итоге пехотинца задержали и доставили в участок.
За нападение на полицейского Марвину грозит до трех лет тюрьмы или штраф в пять тысяч долларов. Морпеха также обвинили в непристойном поведении в общественном месте: за приставания к незнакомке по японским законам полагается от полугода до десяти лет исправительных работ.
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Расквартированные на Окинаве военные США попадают в криминальные сводки довольно часто. Так, в феврале японский суд приговорил военнослужащего к трехлетнему условному сроку за нападение на водителя такси. Три месяца назад 20-летний Джеймисон Майкл Биссет изрядно выпил в баре и возвращался на базу. Вызвал такси, а по дороге внезапно атаковал водителя. Выкинув его из автомобиля, сел за руль и гонял по городу. Украденную машину сильно разбил.
Морпех полностью признал вину. Вердикт: три года исправительных работ в японской тюрьме. Но поскольку подсудимый раскаялся и ранее не привлекался к уголовной ответственности, приговор отсрочили на четыре года. Джеймисон, скорее всего, избежит тюремного заключения, если снова не нарушит японские законы.
© AFP 2021 / Toshifumi KitamuraАмериканская авиабаза на острове Окинава
Американская авиабаза на острове Окинава - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AFP 2021 / Toshifumi Kitamura
Американская авиабаза на острове Окинава

Насильники в погонах

Недовольство американскими морпехами копится у населения Окинавы десятилетиями. Причем мелкими правонарушениями и хулиганством дело не ограничивается — гости в погонах нередко совершают и тяжкие преступления, в том числе убийства и изнасилования.
В 2016-м морской пехотинец Джастин Кастелланос признался в изнасиловании. По его словам, он увидел эту японку в одной из гостиниц. "Она спала в коридоре. Я ее потряс, она не проснулась", — рассказывал обвиняемый на суде. Он затащил женщину в гостиничный номер и надругался над ней.
Примечательно, что преступление раскрыли во время митингов жителей Окинавы против американских баз после убийства 20-летней Рины Симабукуро. Преступником оказался гражданин США Шинзато Кеннет Франклин, бывший морпех, проживавший на острове с женой и дочерью.
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Он выследил на улице незнакомую девушку, оглушил ее ударом по голове, изнасиловал в своем автомобиле и задушил. Тело спрятал в придорожных зарослях. Полицейские определили место, где в последний раз зафиксировали сигнал GPS с мобильного телефона погибшей, а запись видеокамеры наружного наблюдения показала марку и номера машины убийцы.
Американское командование ввело комендантский час для военнослужащих. Всех обязали возвращаться до полуночи, запретили употреблять и покупать алкоголь за пределами баз, организовывать развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Анастасия ФедотоваАкция протеста на Окинаве, Япония
Акция протеста на Окинаве, Япония - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Анастасия Федотова
Акция протеста на Окинаве, Япония
В 2012 году два пьяных морпеха напали на женщину, изнасиловали и ограбили. Их приговорили к десяти и девяти годам тюрьмы.
В 1995-м трое морпехов затащили к себе в автомобиль 14-летнюю школьницу, избили ее и совершили групповое изнасилование, за что впоследствии получили сроки от 6,5 до десяти лет.
© РИА Новости / Анастасия ФедотоваАкция протеста на Окинаве, Япония
Акция протеста на Окинаве, Япония - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Анастасия Федотова
Акция протеста на Окинаве, Япония

Многолетнее противостояние

Американские военные базируются в Японии с момента окончания Второй мировой войны. Более 70 процентов объектов расположены на острове Окинава — здесь служат около 30 тысяч военнослужащих США и живут несколько десятков тысяч членов их семей.
Согласно статистике, с 1972 года американцы совершили в Японии более пяти тысяч преступлений. Причем морпехи зачастую оставались безнаказанными.
Японцы регулярно выходят на улицы, требуя ликвидировать военные базы. А в декабре 1970-го в городе Коза был самый настоящий бунт с уличными беспорядками. Стихийная акция началась опять же по вине американцев: пьяный военнослужащий сел за руль и сбил пешехода. К счастью, тот остался жив, однако очевидцы инцидента схватили виновника аварии и чуть не устроили самосуд.
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Начались стычки горожан с военными. Всего в них участвовали около пяти тысяч японцев и 700 военнослужащих США. Столкновения продолжались несколько часов — порядка 60 американцев и около 30 местных жителей получили ранения, были сожжены десятки автомобилей и разрушено несколько строений на территории базы Кадена.
Десятки тысяч митингуют и сегодня, пытаясь не только привлечь внимание властей к произволу военнослужащих США, но и требуя прекратить строительство новых военных объектов, в частности базы Хэноко. Для нее планируют засыпать песком 157 гектаров прибрежной зоны, из-за чего серьезно пострадают коралловые рифы.
Впрочем, протесты местного населения мало волнуют американское командование. Уходить из Страны восходящего солнца армия США не собирается и продолжает наращивать там свои силы.
© AP Photo / Shizuo KambayashiПротесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016-го
Протесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Протесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016-го
 
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