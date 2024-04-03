https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937542275.html

Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик

Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик

Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:17

2024-04-03T12:17

2024-04-03T13:01

экономика

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михаил мишустин

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госдума рф

всемирный банк

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели."Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%."Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", - заключил Мишустин.Минэконмразвития в конце февраля сообщало, что рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240311/ekonomika-1932357686.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира 2024-04-03T12:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, германия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, всемирный банк, евросоюз, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году