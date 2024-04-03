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Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик - РИА Новости, 03.04.2024
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12:17 03.04.2024 (обновлено: 13:01 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937542275.html
Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик
Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик
Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:17
2024-04-03T13:01
экономика
россия
европа
германия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
всемирный банк
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели."Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%."Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", - заключил Мишустин.Минэконмразвития в конце февраля сообщало, что рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
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Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира
Мишустин о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира
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экономика, россия, европа, германия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, всемирный банк, евросоюз, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Европа, Германия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Всемирный банк, Евросоюз, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик

Мишустин: есть предпосылки к вхождению России в четверку крупнейших экономик

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
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"Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.
Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%.
"Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", - заключил Мишустин.
Минэконмразвития в конце февраля сообщало, что рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.
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ЭкономикаРоссияЕвропаГерманияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФВсемирный банкЕвросоюзОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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