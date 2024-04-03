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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 03.04.2024

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз

Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:27

2024-04-03T23:27

2024-04-03T23:27

происшествия

авто

россия

чертковский район

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. "На 794-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Задействовано 27 человек, 12 единиц техники.

россия

чертковский район

ростовская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, чертковский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)