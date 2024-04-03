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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 03.04.2024
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:27
2024-04-03T23:27
2024-04-03T23:27
происшествия
авто
россия
чертковский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. "На 794-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Задействовано 27 человек, 12 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, чертковский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Чертковский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
На трассе в Ростовской области опрокинулся бензовоз, произошла утечка топлива