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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 03.04.2024
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23:27 03.04.2024
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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 03.04.2024
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз
Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:27
2024-04-03T23:27
происшествия
авто
россия
чертковский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале. "На 794-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Задействовано 27 человек, 12 единиц техники.
россия
чертковский район
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происшествия, авто, россия, чертковский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Чертковский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз

На трассе в Ростовской области опрокинулся бензовоз, произошла утечка топлива

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области, произошла утечка топлива, сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале.
"На 794-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России совместно со спасателями и дорожными службами ликвидируют последствия разлива. Задействовано 27 человек, 12 единиц техники.
 
ПроисшествияАвтоРоссияЧертковский районРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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