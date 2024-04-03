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ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов

ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов - РИА Новости, 03.04.2024

ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов

ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:24

2024-04-03T15:42

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, украина