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ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов - РИА Новости, 03.04.2024
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15:24 03.04.2024 (обновлено: 15:42 03.04.2024) дополняется ...
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ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов - РИА Новости, 03.04.2024
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов
ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:42
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Украина
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов

Минобороны: ВС России уничтожили ангар для производства и хранения дронов ВСУ

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.
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