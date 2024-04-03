https://ria.ru/20240403/drony-1937608464.html
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов - РИА Новости, 03.04.2024
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов
ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:24
2024-04-03T15:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_63:197:1633:1080_1920x0_80_0_0_ce88245fc7ce145889ee039e80b262f0.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ВКС России в минувшие сутки уничтожили ангар, где собирались и хранились дроны ВСУ, а также склад оружия, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены: ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932045755_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_709564187ff839652c1f83084f6e1014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Украина
ВС России уничтожили украинский ангар для производства и хранения дронов
Минобороны: ВС России уничтожили ангар для производства и хранения дронов ВСУ