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Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ, заявили в ЦКБР - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 03.04.2024 (обновлено: 09:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/drony-1937489472.html
Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ, заявили в ЦКБР
Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ, заявили в ЦКБР - РИА Новости, 03.04.2024
Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ, заявили в ЦКБР
Россия опережает Украину в боевом применении дронов с искусственным интеллектом (ИИ), однако беспилотников, которые действуют на фронте, ориентируясь только на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:10
2024-04-03T09:16
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жуковский
вооруженные силы украины
цаги имени н. е. жуковского
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия опережает Украину в боевом применении дронов с искусственным интеллектом (ИИ), однако беспилотников, которые действуют на фронте, ориентируясь только на ИИ, сегодня в мире не существует, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина применяет беспилотники с боевым искусственным интеллектом. "Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно" - сказал Кузякин. В ЦКБР пояснили, что сегодня ИИ в дронах применяется во вспомогательной функции донаведения. "Оператор в процессе полета сам знает, куда летит (дрон – ред.), прилетает в зону доразведки цели - обнаруживает её, после чего фиксирует на ней дрон. И уже финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме", - сказал собеседник агентства. При этом Кузякин отметил, что БПЛА, которые могли бы действовать на поле боя полностью без оператора, ориентируясь лишь на искусственный интеллект, сегодня в мире не существует, так как технологии ИИ для такого применения дронов пока остаются слишком "сырыми". "Дронов, которые сами выбирают цели и летают без всякого управления, как в фантастических фильмах, пока что нет ни у кого, и в обозримой перспективе они вряд ли появятся. К такому описанию приближается американский Switchblade, который применялся ВСУ еще в начале спецоперации, однако успехов не имел - такого рода искусственный интеллект еще настолько сырой, что срабатывание Switchblade"ов в зоне СВО в большинстве случаев было "в молоко", - рассказали в ЦКБР ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (без полезной нагрузки - до 200). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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россия, украина, жуковский, вооруженные силы украины, цаги имени н. е. жуковского, безопасность
Россия, Украина, Жуковский, Вооруженные силы Украины, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Россия опережает Украину в применении дронов с ИИ, заявили в ЦКБР

ЦКБР: российская армия опережает ВСУ в боевом применении дронов с ИИ

© Фото : ЦКБРFPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ЦКБР
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия опережает Украину в боевом применении дронов с искусственным интеллектом (ИИ), однако беспилотников, которые действуют на фронте, ориентируясь только на ИИ, сегодня в мире не существует, заявил РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина применяет беспилотники с боевым искусственным интеллектом.
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"Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьезно" - сказал Кузякин.
В ЦКБР пояснили, что сегодня ИИ в дронах применяется во вспомогательной функции донаведения.
"Оператор в процессе полета сам знает, куда летит (дрон – ред.), прилетает в зону доразведки цели - обнаруживает её, после чего фиксирует на ней дрон. И уже финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме", - сказал собеседник агентства.
При этом Кузякин отметил, что БПЛА, которые могли бы действовать на поле боя полностью без оператора, ориентируясь лишь на искусственный интеллект, сегодня в мире не существует, так как технологии ИИ для такого применения дронов пока остаются слишком "сырыми".
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"Дронов, которые сами выбирают цели и летают без всякого управления, как в фантастических фильмах, пока что нет ни у кого, и в обозримой перспективе они вряд ли появятся. К такому описанию приближается американский Switchblade, который применялся ВСУ еще в начале спецоперации, однако успехов не имел - такого рода искусственный интеллект еще настолько сырой, что срабатывание Switchblade"ов в зоне СВО в большинстве случаев было "в молоко", - рассказали в ЦКБР
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (без полезной нагрузки - до 200). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЖуковскийВооруженные силы УкраиныЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоБезопасность
 
 
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