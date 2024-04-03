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Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей - РИА Новости, 03.04.2024
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Липецкая область
 
15:29 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/dorogi-1937610563.html
Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей
Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей - РИА Новости, 03.04.2024
Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился направить 250 миллионов рублей сверх запланированного на ремонт дорог, которые не вошли в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:29
2024-04-03T15:29
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился направить 250 миллионов рублей сверх запланированного на ремонт дорог, которые не вошли в первоначальный план 2024 года, об этом губернатор написал в своем официальном телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что после зимы ряд дорог в городе выглядит кошмарно. "Да и не только в зиме дело. Некоторые дороги не ремонтировались с 1991 года. А поток транспорта растет. В ближайшие недели начнем ремонтировать", – написал Артамонов. На дополнительные деньги будет восстановлено более 20 участков дорог в областном центре. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в целом в 2024 году дорожники Липецкой области приведут в нормативное состояние не менее 600 километров автомобильных трасс как региональных, так и муниципальных. Из них около 350 километров отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В общей сложности на дорожную деятельность в этом году планируется направить более 15 миллиардов рублей, в том числе 7,9 миллиарда – по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился направить 250 миллионов рублей сверх запланированного на ремонт дорог, которые не вошли в первоначальный план 2024 года, об этом губернатор написал в своем официальном телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что после зимы ряд дорог в городе выглядит кошмарно.
«
"Да и не только в зиме дело. Некоторые дороги не ремонтировались с 1991 года. А поток транспорта растет. В ближайшие недели начнем ремонтировать", – написал Артамонов.
На дополнительные деньги будет восстановлено более 20 участков дорог в областном центре.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в целом в 2024 году дорожники Липецкой области приведут в нормативное состояние не менее 600 километров автомобильных трасс как региональных, так и муниципальных. Из них около 350 километров отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В общей сложности на дорожную деятельность в этом году планируется направить более 15 миллиардов рублей, в том числе 7,9 миллиарда – по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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2 апреля, 11:29
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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