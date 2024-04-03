https://ria.ru/20240403/dorogi-1937610563.html

Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей

Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей - РИА Новости, 03.04.2024

Липецкие власти направят на ремонт дорог сверх плана 250 млн рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился направить 250 миллионов рублей сверх запланированного на ремонт дорог, которые не вошли в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:29

2024-04-03T15:29

2024-04-03T15:29

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился направить 250 миллионов рублей сверх запланированного на ремонт дорог, которые не вошли в первоначальный план 2024 года, об этом губернатор написал в своем официальном телеграм-канале. Глава региона подчеркнул, что после зимы ряд дорог в городе выглядит кошмарно. "Да и не только в зиме дело. Некоторые дороги не ремонтировались с 1991 года. А поток транспорта растет. В ближайшие недели начнем ремонтировать", – написал Артамонов. На дополнительные деньги будет восстановлено более 20 участков дорог в областном центре. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в целом в 2024 году дорожники Липецкой области приведут в нормативное состояние не менее 600 километров автомобильных трасс как региональных, так и муниципальных. Из них около 350 километров отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В общей сложности на дорожную деятельность в этом году планируется направить более 15 миллиардов рублей, в том числе 7,9 миллиарда – по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов