https://ria.ru/20240403/dogovory-1937554444.html
Бочкарев: инвесторы подписали 12 договоров о передаче соцобъектов Москве
Бочкарев: инвесторы подписали 12 договоров о передаче соцобъектов Москве - РИА Новости, 03.04.2024
Бочкарев: инвесторы подписали 12 договоров о передаче соцобъектов Москве
С начала 2024 года инвесторы подписали 12 договоров о передаче социальных объектов Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:43
2024-04-03T12:43
2024-04-03T12:43
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала 2024 года инвесторы подписали 12 договоров о передаче социальных объектов Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В рамках этих договоров городу будет передано 24 социальных объекта на 11 475 мест. В их числе восемь школ, 15 детских садов и одна поликлиника", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса. Бочкарев напомнил, что с июля 2021 года заработал разработанный властями Москвы механизм для взаимодействия города и застройщиков в части строительства социальных объектов и их передачи в муниципальную собственность. В сообщении уточняется, что столичному департаменту градостроительной политики перешли полномочия по заключению с правообладателями земельных участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве объектов и передаче в собственность города. "В рамках одного договора может быть закреплена передача городу одновременно нескольких объектов, входящих в состав одного проекта. Например, был заключен договор о строительстве и передаче городу шести образовательных комплексов, состоящих из школ и детских садов, на 7 450 мест. Также в рамках одного договора закреплена передача одной детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
https://ria.ru/20240318/kompleks-1933923066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. С начала 2024 года инвесторы подписали 12 договоров о передаче социальных объектов Москве, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"В рамках этих договоров городу будет передано 24 социальных объекта на 11 475 мест. В их числе восемь школ, 15 детских садов и одна поликлиника", – цитирует заммэра пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев
напомнил, что с июля 2021 года заработал разработанный властями Москвы механизм для взаимодействия города и застройщиков в части строительства социальных объектов и их передачи в муниципальную собственность.
В сообщении уточняется, что столичному департаменту градостроительной политики перешли полномочия по заключению с правообладателями земельных участков, осуществляющими комплексную жилую застройку, договоров о строительстве объектов и передаче в собственность города.
"В рамках одного договора может быть закреплена передача городу одновременно нескольких объектов, входящих в состав одного проекта. Например, был заключен договор о строительстве и передаче городу шести образовательных комплексов, состоящих из школ и детских садов, на 7 450 мест. Также в рамках одного договора закреплена передача одной детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.