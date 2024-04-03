https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html

Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске

Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске - РИА Новости, 03.04.2024

Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске

Челябинский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Челябинска, сторонника украинской террористической организации, по обвинению в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:47

2024-04-03T15:47

2024-04-03T15:47

специальная военная операция на украине

происшествия

челябинск

россия

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Челябинска, сторонника украинской террористической организации, по обвинению в диверсиях на объекте транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. "Челябинский областной суд признал виновным уроженца Челябинска в совершении преступлений… Третьего апреля 2024 года судебной инстанцией последний… приговорен к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, сторонник украинской террористической организации совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Мотивом преступления стала ненависть к органам власти РФ и желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации. Он признан виновным по части 1 статьи 281 (диверсия) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию), уточняется в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в 2023 году в Челябинске мужчина поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово - пост Восточный. Ранее Центральный райсуд Челябинска уточнял, что обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html

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