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Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске - РИА Новости, 03.04.2024
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15:47 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске - РИА Новости, 03.04.2024
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске
Челябинский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Челябинска, сторонника украинской террористической организации, по обвинению в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:47
2024-04-03T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинск
россия
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Челябинска, сторонника украинской террористической организации, по обвинению в диверсиях на объекте транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. "Челябинский областной суд признал виновным уроженца Челябинска в совершении преступлений… Третьего апреля 2024 года судебной инстанцией последний… приговорен к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, сторонник украинской террористической организации совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Мотивом преступления стала ненависть к органам власти РФ и желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации. Он признан виновным по части 1 статьи 281 (диверсия) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию), уточняется в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в 2023 году в Челябинске мужчина поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово - пост Восточный. Ранее Центральный райсуд Челябинска уточнял, что обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html
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происшествия, челябинск, россия, челябинский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинский областной суд
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске

Проукраинского диверсанта осудили на 12 лет за поджоги на ж/д в Челябинске

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Челябинска, сторонника украинской террористической организации, по обвинению в диверсиях на объекте транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«
"Челябинский областной суд признал виновным уроженца Челябинска в совершении преступлений… Третьего апреля 2024 года судебной инстанцией последний… приговорен к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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По данным УФСБ, сторонник украинской террористической организации совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Мотивом преступления стала ненависть к органам власти РФ и желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации.
Он признан виновным по части 1 статьи 281 (диверсия) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию), уточняется в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в 2023 году в Челябинске мужчина поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово - пост Восточный. Ранее Центральный райсуд Челябинска уточнял, что обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинский областной суд
 
 
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