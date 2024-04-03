https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево - РИА Новости, 03.04.2024
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:36
2024-04-03T17:36
2024-04-03T17:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к полудню скорость ветра в порывах в Новой Москве и в Шереметьево достигла 18 метров в секунду, а в Домодедово - 21 метра в секунду. "Возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни произошло падение дерева на автомашину, в которой была женщина", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшую госпитализировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее машину
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к полудню скорость ветра в порывах в Новой Москве и в Шереметьево достигла 18 метров в секунду, а в Домодедово - 21 метра в секунду.
"Возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни произошло падение дерева на автомашину, в которой была женщина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшую госпитализировали.