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На юго-востоке Москвы на машину упало дерево - РИА Новости, 03.04.2024
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17:36 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево - РИА Новости, 03.04.2024
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево
Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:36
2024-04-03T17:36
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к полудню скорость ветра в порывах в Новой Москве и в Шереметьево достигла 18 метров в секунду, а в Домодедово - 21 метра в секунду. "Возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни произошло падение дерева на автомашину, в которой была женщина", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшую госпитализировали.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы на машину упало дерево

В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее машину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к полудню скорость ветра в порывах в Новой Москве и в Шереметьево достигла 18 метров в секунду, а в Домодедово - 21 метра в секунду.
"Возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни произошло падение дерева на автомашину, в которой была женщина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшую госпитализировали.
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