https://ria.ru/20240403/derevo-1937663345.html

На юго-востоке Москвы на машину упало дерево

На юго-востоке Москвы на машину упало дерево - РИА Новости, 03.04.2024

На юго-востоке Москвы на машину упало дерево

Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:36

2024-04-03T17:36

2024-04-03T17:36

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Женщина пострадала при падении дерева на автомашину на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к полудню скорость ветра в порывах в Новой Москве и в Шереметьево достигла 18 метров в секунду, а в Домодедово - 21 метра в секунду. "Возле дома номер 19, 2-й квартал Капотни произошло падение дерева на автомашину, в которой была женщина", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшую госпитализировали.

https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва