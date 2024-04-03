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Дело о халатности возбудили против должностных лиц Северной ж/д - РИА Новости, 03.04.2024
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15:37 03.04.2024 (обновлено: 15:46 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/delo-1937613611.html
Дело о халатности возбудили против должностных лиц Северной ж/д
Дело о халатности возбудили против должностных лиц Северной ж/д - РИА Новости, 03.04.2024
Дело о халатности возбудили против должностных лиц Северной ж/д
Дело о халатности возбуждено против должностных лиц Северной железной дороги после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе под Ярославлем,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:37
2024-04-03T15:46
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
михаил евраев
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
ржд
столкновение автобуса с поездом в ярославской области
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено против должностных лиц Северной железной дороги после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе под Ярославлем, сообщается в Telegram-канале СК России."Западным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос очевидцев, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего."В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути", - добавляется в сообщении.Ранее УМВД по региону сообщало, что из семи жертв установлены шестеро: водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, девушка 2007 года рождения. Личность еще одного пассажира, по данным на понедельник, устанавливалась. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что им известны имена всех погибших. Седьмая жертва, по данным властей, это 71-летняя женщина. Также в администрации отметили, что все погибшие – местные жители.По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) во вторник объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.
https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html
https://ria.ru/20240402/avariya-1937293206.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, михаил евраев, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, ржд, столкновение автобуса с поездом в ярославской области
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ярославская область, Михаил Евраев, Северная железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура, РЖД, Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
Дело о халатности возбудили против должностных лиц Северной ж/д

Дело о халатности завели против должностных лиц Северной ж/д после ДТП с поездом

На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дело о халатности возбуждено против должностных лиц Северной железной дороги после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе под Ярославлем, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Западным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
Дежурный на переезде под Ярославлем, где поезд врезался в автобус, был пьян
1 апреля, 20:13
Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос очевидцев, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
«
"В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути", - добавляется в сообщении.
Ранее УМВД по региону сообщало, что из семи жертв установлены шестеро: водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, девушка 2007 года рождения. Личность еще одного пассажира, по данным на понедельник, устанавливалась. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что им известны имена всех погибших. Седьмая жертва, по данным властей, это 71-летняя женщина. Также в администрации отметили, что все погибшие – местные жители.
По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) во вторник объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем
2 апреля, 11:25
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ярославская областьМихаил ЕвраевСеверная железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратураРЖДСтолкновение автобуса с поездом в Ярославской области
 
 
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