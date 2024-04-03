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Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.04.2024
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22:02 03.04.2024 (обновлено: 23:43 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/dagenergo-1937714095.html
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.04.2024
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:02
2024-04-03T23:43
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 3 апр — РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы. &quot;Согласно поступившему материалу, Мухумаев М. М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании &quot;Дагэнерносеть&quot;, гендиректора АО &quot;ДЭРС&quot;, являясь фактическим руководителем строительной компании &quot;Энергопрогресс&quot;, совместно с другими лицами &lt;…&gt; в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО &quot;Россети&quot; и компании &quot;МРСК Северного Кавказа&quot;, на сумму около 2,8 миллиарда рублей&quot;, — говорится в сообщении.Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" — Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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происшествия, махачкала, россети, мрск северного кавказа, фск еэс
Происшествия, Махачкала, Россети, МРСК Северного Кавказа, ФСК ЕЭС
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей

Директора "Дагэнерго" Мухумаева подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 3 апр — РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.
«

"Согласно поступившему материалу, Мухумаев М. М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании "Дагэнерносеть", гендиректора АО "ДЭРС", являясь фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс", совместно с другими лицами <…> в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа", на сумму около 2,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" — Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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