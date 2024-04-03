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Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.04.2024
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:02
2024-04-03T22:02
2024-04-03T23:43
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МАХАЧКАЛА, 3 апр — РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы. "Согласно поступившему материалу, Мухумаев М. М., занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании "Дагэнерносеть", гендиректора АО "ДЭРС", являясь фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс", совместно с другими лицами <…> в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа", на сумму около 2,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" — Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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происшествия, махачкала, россети, мрск северного кавказа, фск еэс
Происшествия, Махачкала, Россети, МРСК Северного Кавказа, ФСК ЕЭС
Директора "Дагэнерго" подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей
Директора "Дагэнерго" Мухумаева подозревают в хищении 2,8 миллиарда рублей