https://ria.ru/20240403/chipy-1937570116.html

Эксперт оценил приостановку завода TSMC по производству чипов

Эксперт оценил приостановку завода TSMC по производству чипов - РИА Новости, 03.04.2024

Эксперт оценил приостановку завода TSMC по производству чипов

Временная остановка работы ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC ухудшит положение на рынке микросхем и в этой связи спрос, который уже... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

экономика

технологии

тайвань

япония

руслан пермяков

серия землетрясений на тайване

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Временная остановка работы ведущего тайваньского производителя полупроводников TSMC ухудшит положение на рынке микросхем и в этой связи спрос, который уже несколько лет и так превышает предложение, вырастет еще больше, такое мнение высказал РИА Новости разработчик Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг. Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, что TSMC эвакуирует персонал со своих заводов из-за крупного землетрясения на Тайване. Отмечается, что компания пока что ведет оценку причиненного ущерба. По данным Блумберга, TSMC сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, при этом малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников. "TSMC - лидер международного рынка по производству чипов, более 50% микросхем производится на их заводах. Вывод из строя целого завода усугубит кризис на рынке микросхем, который длится с 2020 года. Уже четыре года спрос на чипы превышает предложение на 20-30%, а после землетрясения вырастет еще больше", - считает Линдберг. По его мнению, срок поставки, а значит, и производства товаров значительно увеличится, "новые модели телефонов, электромобилей, телевизоры, компьютеры, стиральные машины и любая техника с "мозгами" уходит в неопределенную задержку". "Вновь появится и увеличится очередь на поставки – кто ждал малую партию чипов на что-то инновационное, теперь будет ждать гораздо дольше, поскольку приоритет будет отдан крупным оптовикам", - добавил эксперт. Он отметил, что "в совокупности рынок ждет увеличение срока поставок чипов, а значит, и производства технологических товаров, уменьшение креативных и инновационных товаров, поскольку они закупали малые партии, шанс для малых производственных линий получить новые долгосрочные контракты и увеличение стоимости товаров, поскольку и стоимость чипов вырастет". В свою очередь заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков, также сказал РИА Новости, что "восстановление производства после остановки требует времени, плюс - непонятно, какие убытки понесла компания, так что возможен рост цен". "Задержки также будут - объем проблем будет зависеть от времени, требуемого для настройки оборудования. Там очень точное оборудование и может пострадать от толчков и вибрации. Плюс могла произойти разгерметизация "чистого" производства. Тогда очистка комнат потребует значительного времени, - добавил он. Утром в среду по местному времени близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в соцсети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html

тайвань

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, тайвань, япония, руслан пермяков, серия землетрясений на тайване