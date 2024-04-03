https://ria.ru/20240403/chasov_yar-1937476975.html

Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат

Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат - РИА Новости, 03.04.2024

Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат

Российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T06:03

2024-04-03T06:03

2024-04-03T07:18

специальная военная операция на украине

часов яр

украина

россия

виктор водолацкий

вооруженные силы украины

сергей кривонос

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что Часов Яр, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, куда для ротации привозили свежие силы, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог теряет стратегическое значение для ВСУ. "Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра", - сказал Водолацкий. В Минобороны РФ 2 апреля сообщали, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, нанесли огневое поражение живой силе и технике, в частности, в районе Часов Яра. Российские войска также на этом направлении отразили две атаки ВСУ, а потери Украины составили более 250 военнослужащих и два танка. При этом в тот же день генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявлял, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.

https://ria.ru/20240402/chasov_yar-1937236680.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

часов яр

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часов яр, украина, россия, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, сергей кривонос, в мире