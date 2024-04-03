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Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 03.04.2024 (обновлено: 07:18 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/chasov_yar-1937476975.html
Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат
Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат - РИА Новости, 03.04.2024
Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат
Российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:03
2024-04-03T07:18
специальная военная операция на украине
часов яр
украина
россия
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
сергей кривонос
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что Часов Яр, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, куда для ротации привозили свежие силы, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог теряет стратегическое значение для ВСУ. "Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра", - сказал Водолацкий. В Минобороны РФ 2 апреля сообщали, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, нанесли огневое поражение живой силе и технике, в частности, в районе Часов Яра. Российские войска также на этом направлении отразили две атаки ВСУ, а потери Украины составили более 250 военнослужащих и два танка. При этом в тот же день генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявлял, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.
https://ria.ru/20240402/chasov_yar-1937236680.html
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часов яр, украина, россия, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, сергей кривонос, в мире
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Украина, Россия, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Сергей Кривонос, В мире
Для выхода к Часову Яру военным осталось около 500 метров, сообщил депутат

Депутат Водолацкий: ВС России осталось пройти до Часова Яра около 500 метров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российским войскам осталось около 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что Часов Яр, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, куда для ротации привозили свежие силы, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог теряет стратегическое значение для ВСУ.
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"Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра", - сказал Водолацкий.
В Минобороны РФ 2 апреля сообщали, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, нанесли огневое поражение живой силе и технике, в частности, в районе Часов Яра. Российские войска также на этом направлении отразили две атаки ВСУ, а потери Украины составили более 250 военнослужащих и два танка.
При этом в тот же день генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявлял, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении крайне сложное.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрУкраинаРоссияВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныСергей КривоносВ мире
 
 
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