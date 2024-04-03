https://ria.ru/20240403/byudzhet-1937544021.html

Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году

Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году

Исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за последние годы: значимые проекты вовремя получили федеральные ресурсы, социальные обязательства... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:19

2024-04-03T12:23

экономика

россия

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за последние годы: значимые проекты вовремя получили федеральные ресурсы, социальные обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год."Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше", - сказал Мишустин.Макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика, по его словам, стали фундаментом для роста экономики.При этом он отметил, что доходы федерального бюджета за прошлый год превысили 29 триллионов рублей, что на 5% больше аналогичного показателя за предыдущий год."И что самое важное – экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть", - заявил премьер."Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы. Реализовать проекты развития. А также мероприятия в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240322/poslanie-1934933621.html

https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937542275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году