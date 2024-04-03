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Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
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12:19 03.04.2024 (обновлено: 12:23 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/byudzhet-1937544021.html
Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году
Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году
Исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за последние годы: значимые проекты вовремя получили федеральные ресурсы, социальные обязательства... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:19
2024-04-03T12:23
экономика
россия
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за последние годы: значимые проекты вовремя получили федеральные ресурсы, социальные обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год."Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше", - сказал Мишустин.Макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика, по его словам, стали фундаментом для роста экономики.При этом он отметил, что доходы федерального бюджета за прошлый год превысили 29 триллионов рублей, что на 5% больше аналогичного показателя за предыдущий год."И что самое важное – экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть", - заявил премьер."Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы. Реализовать проекты развития. А также мероприятия в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240322/poslanie-1934933621.html
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал об исполнении расходов бюджета в 2023 году

Мишустин: исполнение расходов бюджета в 2023 году стало лучшим за последние годы

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за последние годы: значимые проекты вовремя получили федеральные ресурсы, социальные обязательства были выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше", - сказал Мишустин.
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Макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика, по его словам, стали фундаментом для роста экономики.
При этом он отметил, что доходы федерального бюджета за прошлый год превысили 29 триллионов рублей, что на 5% больше аналогичного показателя за предыдущий год.
"И что самое важное – экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть", - заявил премьер.
"Все это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы. Реализовать проекты развития. А также мероприятия в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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