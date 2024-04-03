Британия призовет союзников по НАТО совместно закупать снаряды для Украины
Глава МИД Британии Кэмерон призовет союзников по НАТО закупать снаряды Киеву
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон намерен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Киева, говорится в заявлении на сайте британских властей.
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"Он (Кэмерон) призовет союзников по НАТО присоединяться к возглавляемым Британией инициативам по закупке снарядов и ракет стандарта НАТО для вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении.
Отмечается, что Кэмерон также призовет страны НАТО увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса.
Министры иностранных дел государств-членов НАТО соберутся на очередное заседание в Брюсселе 3-4 апреля, центральными темами которого станут кандидатура будущего генсека альянса, а также военная помощь Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.