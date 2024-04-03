https://ria.ru/20240403/britaniya-1937471175.html

Британия призовет союзников по НАТО совместно закупать снаряды для Украины

Британия призовет союзников по НАТО совместно закупать снаряды для Украины - РИА Новости, 03.04.2024

Британия призовет союзников по НАТО совместно закупать снаряды для Украины

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон намерен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:57

2024-04-03T03:57

2024-04-03T03:58

украина

россия

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дэвид кэмерон

сергей лавров

вооруженные силы украины

в мире

нато

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон намерен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Киева, говорится в заявлении на сайте британских властей. "Он (Кэмерон) призовет союзников по НАТО присоединяться к возглавляемым Британией инициативам по закупке снарядов и ракет стандарта НАТО для вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении. Отмечается, что Кэмерон также призовет страны НАТО увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса. Министры иностранных дел государств-членов НАТО соберутся на очередное заседание в Брюсселе 3-4 апреля, центральными темами которого станут кандидатура будущего генсека альянса, а также военная помощь Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937465774.html

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украина, россия, брюссель, дэвид кэмерон, сергей лавров, вооруженные силы украины, в мире, нато