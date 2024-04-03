https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html

Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы, пишут СМИ

Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы, пишут СМИ

Бразилия отказалась поставить боеприпасы Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских и бразильских чиновников. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:13

2024-04-03T13:13

2024-04-03T19:13

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бразилия отказалась поставить боеприпасы Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских и бразильских чиновников. "Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — говорится в сообщении агентства.На прошлой неделе южноамериканскую страну посетил с визитом президент Франции Эммануэль Макрон, который провел переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.Кроме того, согласно информации Блумберг, дискуссии между Британией и Японией о закупке боеприпасов, похоже, тоже зашли в тупик. В декабре 2023 года бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что, исходя из смягчения правил экспорта оборонного оборудования, Токио может продавать артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров Лондону. До этого газета Financial Times сообщала, что Япония рассматривает возможность такого экспорта в Британию, тем самым она может косвенно помочь поставкам вооружения Киеву. Дефицит боеприпасов у ВСУВ последнее время в Киеве жалуются на нехватку снарядов. Дефицит боеприпасов у ВСУ признавал и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. По его словам, в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Киева, чтобы выдержать противостояние с российской армией.Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240221/peregovory-1928849559.html

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в мире, цены на нефть, украина, япония, россия, ицунори онодэра, сергей лавров, нато