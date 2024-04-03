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Два сердца, четыре легких. Как живут самые известные сиамские близнецы - РИА Новости, 03.04.2024
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14:47 03.04.2024 (обновлено: 14:48 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/bliznetsy-1937577046.html
Два сердца, четыре легких. Как живут самые известные сиамские близнецы
Два сердца, четыре легких. Как живут самые известные сиамские близнецы - РИА Новости, 03.04.2024
Два сердца, четыре легких. Как живут самые известные сиамские близнецы
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США знает весь мир. Уже 34 года девушки живут в одном теле. Вместе они прошли все важные этапы: получение прав, устройство на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:47
2024-04-03T14:48
сша
миннесота
близнецы
свадьба
работа
врачи
ребенок
развод
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США знает весь мир. Уже 34 года девушки живут в одном теле. Вместе они прошли все важные этапы: получение прав, устройство на работу, а недавно одна из близняшек и вовсе вышла замуж. На днях необычная семья вновь оказалась в центре внимания.Два разных человекаДевушки родились в 1990-м в семье медсестры и плотника. Узнав, что на свет появились сиамские близнецы, родители отказались от операции по разделению. Врачи установили, что сращивание произошло на уровне спинного мозга, а значит, любые хирургические вмешательства крайне опасны.При этом все ключевые органы у них дублировались, поэтому вероятность выжить в одном теле повышалась. Например, сердце и желудок у каждой были свои, но кровоснабжение между ними общее.Повлияло на решение и то, что даже после удачного разделения у каждой осталась бы по одной руке и ноге. Юридически девушек зарегистрировали, как двух разных людей: оформили индивидуальные документы, включая паспорта.Примечательно, что позднее в семье появились еще двое детей без каких-либо отклонений."Читают мысли друг друга"С самого детства они старались вести полноценную жизнь: учились в школе, заводили друзей и даже наловчились кататься на велосипеде (а позже сдали на права). Далось все непросто. Приходилось координировать каждое движение и соблюдать баланс. Осложняло ситуацию и то, что Эбби на десять сантиметров выше сестры.Одежда им покупали в обычных магазинах, для второй головы делали прорезь. Вкусы у девочек формировались совершенно разные: Бриттани предпочитала нейтральные оттенки, в то время как Эбби — яркие.Это не единственное различие. Так, одна полюбила молоко, другая — возненавидела. То же касалось школьных предметов. Именно поэтому близнецы постоянно объясняли всем любопытным, что они разные люди, а не один человек с двумя головами.Разумеется, договариваться временами было сложно. Иногда девочки ссорились, а более эмоциональная Эбби даже могла стукнуть сестру по голове. Со временем стало проще находить компромисс. Если спор совсем не удавалось разрешить — подбрасывали монетку.Но чем старше становились сестры, тем чаще замечали у себя интересную особенность: им в голову приходили одни и те же мысли. Сначала родителям казалось, что они просто оказывают сильное влияние друг на друга.Затем врачи все же пришли к выводу — феномен носит фундаментальный характер. Несмотря на то, что у каждой из сестер своя нервная система, некоторые участки плотно переплетены. Так, они могут говорить хором одинаковые фразы, а иногда, если одна зевает — вторая машинально прикрывает рот рукой.Свадьба и общая работаБлизняшки отучились в университете по специальности "учитель математики". Сейчас преподают арифметику в начальной школе Нью-Брайтона, Миннесота. Несмотря на то, что у них два диплома — зарплата общая. Она рассчитывается по количеству рабочих часов, а вести один урок девушки вынуждены вместе.Пока одна объясняет материал, другая — проверяет работы и отвечает на вопросы.Администрация школы считает, что Эбби и Бриттани не только хорошо ведут уроки, но и учат детей своим примером, как преодолевать жизненные трудности.Как ни странно, в личной жизни проблем тоже не возникло. Сейчас у каждой девушки есть свои и общие друзья. В переписке сестры используют местоимение "я", если придерживаются единого мнения. В противном случае пишут имена в третьем лице.Еще будучи подростками, близняшки неоднократно упоминали, что хотели бы выйти замуж. Недавно стало известно, что 34-летняя Эбби исполнила свою мечту еще в 2021-м. Ее избранником стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг.Врачи говорили, что теоретически сестры даже могут выносить ребенка, поскольку феноменально здоровы для сиамских близнецов.Судебный искОднако в семейной жизни все оказалось не безоблачно: муж Эбби, по данным СМИ, на днях получил послание из прошлой жизни.Ранее Джош уже был женат. Его супругу звали Анника, они сыграли свадьбу в 2010-м. У них родилась дочь Изабелла. Через девять лет пара рассталась, однако развод продлился недолго и вскоре они опять сошлись. Тогда, же в 2020-м, у Анники родилась еще одна дочь.Сейчас женщина подала в суд на установление отцовства. В документах указано, что она запросила ДНК у бывшего мужа и еще одного человека по имени Гэвин Ватнсдал.Результаты тестирования не доступны для общественности. О них остается только гадать, как и о реакции Эбби.
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сша, миннесота, близнецы, свадьба, работа, врачи, ребенок, развод, днк
США, Миннесота, близнецы, Свадьба, Работа, Врачи, ребенок, развод, ДНК

Два сердца, четыре легких. Как живут самые известные сиамские близнецы

Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США знает весь мир. Уже 34 года девушки живут в одном теле. Вместе они прошли все важные этапы: получение прав, устройство на работу, а недавно одна из близняшек и вовсе вышла замуж. На днях необычная семья вновь оказалась в центре внимания.

Два разных человека

Девушки родились в 1990-м в семье медсестры и плотника. Узнав, что на свет появились сиамские близнецы, родители отказались от операции по разделению. Врачи установили, что сращивание произошло на уровне спинного мозга, а значит, любые хирургические вмешательства крайне опасны.
При этом все ключевые органы у них дублировались, поэтому вероятность выжить в одном теле повышалась. Например, сердце и желудок у каждой были свои, но кровоснабжение между ними общее.
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Повлияло на решение и то, что даже после удачного разделения у каждой осталась бы по одной руке и ноге. Юридически девушек зарегистрировали, как двух разных людей: оформили индивидуальные документы, включая паспорта.
Примечательно, что позднее в семье появились еще двое детей без каких-либо отклонений.

"Читают мысли друг друга"

С самого детства они старались вести полноценную жизнь: учились в школе, заводили друзей и даже наловчились кататься на велосипеде (а позже сдали на права). Далось все непросто. Приходилось координировать каждое движение и соблюдать баланс. Осложняло ситуацию и то, что Эбби на десять сантиметров выше сестры.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПошив одежды
Швея за работой на фабрике - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пошив одежды
Одежда им покупали в обычных магазинах, для второй головы делали прорезь. Вкусы у девочек формировались совершенно разные: Бриттани предпочитала нейтральные оттенки, в то время как Эбби — яркие.
Это не единственное различие. Так, одна полюбила молоко, другая — возненавидела. То же касалось школьных предметов. Именно поэтому близнецы постоянно объясняли всем любопытным, что они разные люди, а не один человек с двумя головами.
Разумеется, договариваться временами было сложно. Иногда девочки ссорились, а более эмоциональная Эбби даже могла стукнуть сестру по голове. Со временем стало проще находить компромисс. Если спор совсем не удавалось разрешить — подбрасывали монетку.
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Но чем старше становились сестры, тем чаще замечали у себя интересную особенность: им в голову приходили одни и те же мысли. Сначала родителям казалось, что они просто оказывают сильное влияние друг на друга.
Затем врачи все же пришли к выводу — феномен носит фундаментальный характер. Несмотря на то, что у каждой из сестер своя нервная система, некоторые участки плотно переплетены. Так, они могут говорить хором одинаковые фразы, а иногда, если одна зевает — вторая машинально прикрывает рот рукой.

Свадьба и общая работа

Близняшки отучились в университете по специальности "учитель математики". Сейчас преподают арифметику в начальной школе Нью-Брайтона, Миннесота. Несмотря на то, что у них два диплома — зарплата общая. Она рассчитывается по количеству рабочих часов, а вести один урок девушки вынуждены вместе.
CC BY 2.0 / Phil Roeder / Back to SchoolУченики начальной школы в США
Ученики начальной школы в США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
CC BY 2.0 / Phil Roeder / Back to School
Ученики начальной школы в США
Пока одна объясняет материал, другая — проверяет работы и отвечает на вопросы.
Администрация школы считает, что Эбби и Бриттани не только хорошо ведут уроки, но и учат детей своим примером, как преодолевать жизненные трудности.
Как ни странно, в личной жизни проблем тоже не возникло. Сейчас у каждой девушки есть свои и общие друзья. В переписке сестры используют местоимение "я", если придерживаются единого мнения. В противном случае пишут имена в третьем лице.
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Сестер Бриттани и Эбби Хенсель из США
Еще будучи подростками, близняшки неоднократно упоминали, что хотели бы выйти замуж. Недавно стало известно, что 34-летняя Эбби исполнила свою мечту еще в 2021-м. Ее избранником стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг.
Врачи говорили, что теоретически сестры даже могут выносить ребенка, поскольку феноменально здоровы для сиамских близнецов.

Судебный иск

Однако в семейной жизни все оказалось не безоблачно: муж Эбби, по данным СМИ, на днях получил послание из прошлой жизни.
Ранее Джош уже был женат. Его супругу звали Анника, они сыграли свадьбу в 2010-м. У них родилась дочь Изабелла. Через девять лет пара рассталась, однако развод продлился недолго и вскоре они опять сошлись. Тогда, же в 2020-м, у Анники родилась еще одна дочь.
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Сейчас женщина подала в суд на установление отцовства. В документах указано, что она запросила ДНК у бывшего мужа и еще одного человека по имени Гэвин Ватнсдал.
Результаты тестирования не доступны для общественности. О них остается только гадать, как и о реакции Эбби.
 
СШАМиннесотаблизнецыСвадьбаРаботаВрачиребенокразводДНК
 
 
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