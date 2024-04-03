https://ria.ru/20240403/blinken-1937633476.html
Самолет Блинкена сломался во Франции
Самолет Блинкена сломался во Франции - РИА Новости, 03.04.2024
Самолет Блинкена сломался во Франции
Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:32
2024-04-03T16:32
2024-04-03T17:08
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, пишет агентство Bloomberg. "Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация <...> ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении.Агентство уточнило, что французскую и бельгийскую столицы разделяют 190 миль (около 300 километров).В последнее время часто сообщается о проблемах с самолетами Boeing. Так, 14 марта, во время визита в США, сломался борт Анджея Дуды. Президент Польши был вынужден возвращаться в Варшаву на запасном самолете.С бортом госсекретаря США также уже происходили неприятности. В январе при вылете из Давоса в Boeing Блинкена обнаружили утечку кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет признали небезопасным для полета.
https://ria.ru/20240316/samolet-1933404324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, брюссель, энтони блинкен, анджей дуда, нато, boeing 737
В мире, США, Франция, Брюссель, Энтони Блинкен, Анджей Дуда, НАТО, Boeing 737
Самолет Блинкена сломался во Франции
Блинкен вынужден был ехать из Парижа в Брюссель на машине из-за поломки самолета