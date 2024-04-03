https://ria.ru/20240403/bezrabotitsa-1937687214.html

Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум - РИА Новости, 03.04.2024

Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:07

2024-04-03T19:07

2024-04-03T21:30

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. "Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства. В соответствии с методологией Международной организации труда как безработные классифицировались 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.Предыдущий исторический минимум — 2,9% — был зафиксирован в октябре 2023 года. На этом уровне безработица оставалась и в ноябре. В декабре она поднялась до 3%, а в январе текущего года вновь снизилась до 2,9%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости состояли на учете 0,5 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2024 года составила 75,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912740578.html

https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)