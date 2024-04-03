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Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум - РИА Новости, 03.04.2024
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19:07 03.04.2024 (обновлено: 21:30 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/bezrabotitsa-1937687214.html
Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум - РИА Новости, 03.04.2024
Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:07
2024-04-03T21:30
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата. "Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства. В соответствии с методологией Международной организации труда как безработные классифицировались 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.Предыдущий исторический минимум — 2,9% — был зафиксирован в октябре 2023 года. На этом уровне безработица оставалась и в ноябре. В декабре она поднялась до 3%, а в январе текущего года вновь снизилась до 2,9%. Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости состояли на учете 0,5 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2024 года составила 75,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912740578.html
https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

Росстат: безработица в феврале снизилась до нового исторического минимума — 2,8%

© РИА Новости / Максим БогодвидГазета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Газета с объявлениями в руке посетителя ярмарки вакансий . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства. В соответствии с методологией Международной организации труда как безработные классифицировались 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Уровень безработицы в России в октябре обновил исторический минимум
29 ноября 2023, 19:09
Предыдущий исторический минимум — 2,9% — был зафиксирован в октябре 2023 года. На этом уровне безработица оставалась и в ноябре. В декабре она поднялась до 3%, а в январе текущего года вновь снизилась до 2,9%.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости состояли на учете 0,5 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2024 года составила 75,5 миллиона человек.
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
4 марта, 00:07
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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