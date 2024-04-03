Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
Росстат: безработица в феврале снизилась до нового исторического минимума — 2,8%
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,8%, свидетельствуют данные Росстата.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе ведомства. В соответствии с методологией Международной организации труда как безработные классифицировались 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.
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Предыдущий исторический минимум — 2,9% — был зафиксирован в октябре 2023 года. На этом уровне безработица оставалась и в ноябре. В декабре она поднялась до 3%, а в январе текущего года вновь снизилась до 2,9%.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,15 миллиона человек, то в феврале она снизилась до 2,109 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости состояли на учете 0,5 миллиона граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2024 года составила 75,5 миллиона человек.
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