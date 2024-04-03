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Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник - РИА Новости, 03.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:07 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html
Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник
Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник - РИА Новости, 03.04.2024
Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник
Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:07
2024-04-03T08:07
россия
ростов-на-дону
москва
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые силы РФ по контракту. "В связи с этими событиями, в Москве что произошли, плюс то, что киевский режим уже переходит все границы дозволенного - и по Белгороду уже стреляют, по Белгородской области. Поэтому не надо бояться. Сейчас как никогда нужно встать, пойти подписать контракт, защищать Родину - иначе это придет к нам", - сказал заключивший контракт в Ростове-на-Дону Николай Столбов на видео, распространенном Минобороны РФ. Еще один военнослужащий, подписавший все документы в Ростове-на-Дону, Олег Тернов, отметил, что уже участвовал в спецоперации, но его контракт истёк. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" он решил, что не хочет оставаться в стороне, и пошёл служить опять, чтобы в его родной Севастополь не пришла такая же беда. "То, что произошло в "Крокус сити", меня не оставило равнодушным, привело в большой ужас. Продажные твари, которые совершили убийство более 140 человек, должны быть наказаны. Нацизм украинский, который несет этот беспредел, содействует и помогает этому терроризму, должен быть уничтожен. Поэтому я пошел и подписал контракт добровольцем в СВО. За нами будет победа", - отметил стрелок в позывным Удав.
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
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россия, ростов-на-дону, москва, крокус сити холл, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Москва, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Безопасность
Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник

Контрактник: украинский нацизм. помогающий террористам, должен быть уничтожен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу
Инструктора пункта отбора на военную службу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые силы РФ по контракту.
"В связи с этими событиями, в Москве что произошли, плюс то, что киевский режим уже переходит все границы дозволенного - и по Белгороду уже стреляют, по Белгородской области. Поэтому не надо бояться. Сейчас как никогда нужно встать, пойти подписать контракт, защищать Родину - иначе это придет к нам", - сказал заключивший контракт в Ростове-на-Дону Николай Столбов на видео, распространенном Минобороны РФ.
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Еще один военнослужащий, подписавший все документы в Ростове-на-Дону, Олег Тернов, отметил, что уже участвовал в спецоперации, но его контракт истёк. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" он решил, что не хочет оставаться в стороне, и пошёл служить опять, чтобы в его родной Севастополь не пришла такая же беда.
"То, что произошло в "Крокус сити", меня не оставило равнодушным, привело в большой ужас. Продажные твари, которые совершили убийство более 140 человек, должны быть наказаны. Нацизм украинский, который несет этот беспредел, содействует и помогает этому терроризму, должен быть уничтожен. Поэтому я пошел и подписал контракт добровольцем в СВО. За нами будет победа", - отметил стрелок в позывным Удав.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияРостов-на-ДонуМоскваКрокус Сити ХоллБезопасность
 
 
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