Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник
Контрактник: украинский нацизм. помогающий террористам, должен быть уничтожен
Инструктора пункта отбора на военную службу. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые силы РФ по контракту.
"В связи с этими событиями, в Москве что произошли, плюс то, что киевский режим уже переходит все границы дозволенного - и по Белгороду уже стреляют, по Белгородской области. Поэтому не надо бояться. Сейчас как никогда нужно встать, пойти подписать контракт, защищать Родину - иначе это придет к нам", - сказал заключивший контракт в Ростове-на-Дону Николай Столбов на видео, распространенном Минобороны РФ.
Еще один военнослужащий, подписавший все документы в Ростове-на-Дону, Олег Тернов, отметил, что уже участвовал в спецоперации, но его контракт истёк. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" он решил, что не хочет оставаться в стороне, и пошёл служить опять, чтобы в его родной Севастополь не пришла такая же беда.
"То, что произошло в "Крокус сити", меня не оставило равнодушным, привело в большой ужас. Продажные твари, которые совершили убийство более 140 человек, должны быть наказаны. Нацизм украинский, который несет этот беспредел, содействует и помогает этому терроризму, должен быть уничтожен. Поэтому я пошел и подписал контракт добровольцем в СВО. За нами будет победа", - отметил стрелок в позывным Удав.