https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html

Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник

Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник - РИА Новости, 03.04.2024

Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник

Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:07

2024-04-03T08:07

2024-04-03T08:07

россия

ростов-на-дону

москва

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900767090_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_d2f79ba5683ad85b8e79095f86dfdb2f.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский нацизм, потворствующий террористам и помогающий устраивать теракты, должен быть уничтожен, заявили российские военнослужащие, пошедшие в Вооружённые силы РФ по контракту. "В связи с этими событиями, в Москве что произошли, плюс то, что киевский режим уже переходит все границы дозволенного - и по Белгороду уже стреляют, по Белгородской области. Поэтому не надо бояться. Сейчас как никогда нужно встать, пойти подписать контракт, защищать Родину - иначе это придет к нам", - сказал заключивший контракт в Ростове-на-Дону Николай Столбов на видео, распространенном Минобороны РФ. Еще один военнослужащий, подписавший все документы в Ростове-на-Дону, Олег Тернов, отметил, что уже участвовал в спецоперации, но его контракт истёк. После теракта в подмосковном "Крокус сити холле" он решил, что не хочет оставаться в стороне, и пошёл служить опять, чтобы в его родной Севастополь не пришла такая же беда. "То, что произошло в "Крокус сити", меня не оставило равнодушным, привело в большой ужас. Продажные твари, которые совершили убийство более 140 человек, должны быть наказаны. Нацизм украинский, который несет этот беспредел, содействует и помогает этому терроризму, должен быть уничтожен. Поэтому я пошел и подписал контракт добровольцем в СВО. За нами будет победа", - отметил стрелок в позывным Удав.

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

https://ria.ru/20240329/krokus-1936727649.html

россия

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ростов-на-дону, москва, крокус сити холл, безопасность