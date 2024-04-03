https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html

Греческая партия заявила о планах Афин продать Киеву бомбы с белым фосфором

Греческая партия заявила о планах Афин продать Киеву бомбы с белым фосфором - РИА Новости, 03.04.2024

Греческая партия заявила о планах Афин продать Киеву бомбы с белым фосфором

Правительство Греции намерено продать через Чехию для Украины десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, Компартия Греции (КПГ) осуждает эти планы,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:22

2024-04-03T01:22

2024-04-03T06:19

украина

греция

чехия

никос дендиас

сергей лавров

евросоюз

нато

с-130

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153171/44/1531714431_0:271:2860:1880_1920x0_80_0_0_30ad286ac6b78631bae60887fe9ae32e.jpg

АФИНЫ, 3 апр - РИА Новости. Правительство Греции намерено продать через Чехию для Украины десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, Компартия Греции (КПГ) осуждает эти планы, заявил депутат парламента Греции от КПГ Никос Папанастасис. Его заявление поступило в РИА Новости.Греция продает боеприпасы и вооружения Чехии, откуда они направляются на Украину."На сегодняшнем заседании Комитета по программам вооружения парламента правительство (правящей партии) "Новой демократии", играющее ведущую роль в поддержке военных операций НАТО — США — ЕС на украинском фронте в войне с Россией, вновь представило на утверждение новый список систем вооружения и боеприпасов для "продажи", в дополнение к неизвестным огромным партиям, которые уже были отправлены с начала войны", — говорится в заявлении."Сегодня правительство, перейдя все границы в вовлечении страны в эту империалистическую войну и нарушая всякое представление об уважении к международным договорам и запретам ООН на использование запрещенного химического вещества "белый фосфор" против человеческих целей, "продает" десятки тысяч зажигательных танковых снарядов, содержащих "белый фосфор", в Чехию, с конечным пунктом назначения на Украине", — заявил депутат.По его словам, делая такой выбор, правительство "Новой демократии" сознательно создает условия для совершения тяжких военных преступлений, а молчание других партий в парламенте в отношении этого продолжающегося преступления является соучастием в нем.Депутат добавил, что изъятие из состава греческих вооруженных сил и отправка этого оружия и боеприпасов на Украину ослабляет обороноспособность страны."Дела сейчас обстоят очень серьезно и опасно и ни по какой причине не могут продолжаться за спиной греческого народа. KKE безоговорочно осуждает преступные действия, которые совершило правительство, обслуживая самые грязные оперативные планы НАТО, США и ЕС, отказываясь даже от видимости "международной законности", как это происходит сегодня, когда на украинский фронт отправляются ракеты с белым фосфором", — говорится в заявлении.По словам депутата, КПГ осуждает отправку военнослужащих и подразделений, военных кораблей греческих вооруженных сил за пределы страны и их участие в операциях по поддержке "кровавых интервенций", в результате чего греческий народ может стать "целью возмездия".Поставки оружия из Греции Новостной портал ieidiseis.gr сообщил 1 апреля, что Греция готовится отправить большое количество боеприпасов стоимостью 150 миллионов евро на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего парламентского комитета.Газета "Катимерини" сообщила в середине марта, что Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тысячи пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, используемых в противотанковой борьбе и в зенитном оружии, а также 70 гаубиц М114А1. Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину. Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что из вооружений могут в этом году поставить Украине через Чехию, сообщило издание.Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас 20 февраля на заседании постоянной комиссии парламента по вопросам национальной обороны и иностранных дел сообщил, что Греция поставляет боеприпасы Украине не бесплатно, большая часть идет за деньги. Дендиас 30 января заявил, что Украине могут быть проданы на десятки миллионов евро "излишки боеприпасов", срок годности которых истекает в обозримом будущем и их придется заменить.Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937465774.html

https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937223011.html

https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html

https://ria.ru/20240317/snaryady-1933647567.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

украина

греция

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, греция, чехия, никос дендиас, сергей лавров, евросоюз, нато, с-130, зрк с-300, оон, в мире