https://ria.ru/20240403/aviatsiya-1937474601.html
ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами
ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами - РИА Новости, 03.04.2024
ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 поразили подразделения ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T05:16
2024-04-03T05:16
2024-04-03T05:16
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россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 поразили подразделения ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет экипажи выполняли парами с малых высот, а после применения авиационных средств поражения выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По результатам объективного контроля, все заданные цели успешно поражены, уточнили в МО РФ. "Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!" – приводит военное ведомство слова лётчика Су-25 с позывным Сталкер. Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов и подготовку техники к повторному боевому вылету. На опубликованном Минобороны видеоролике видно, как лётчики в обмундировании подходят к самолётам, проверяют их, садятся и готовятся к вылету. Также показаны взлёт и выход в район удара, пролёт на сверхмалой высоте и то, как штурмовики выпускают ракеты. Кроме того, демонстрируется возвращение самолётов на аэродром.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
https://ria.ru/20240403/solntsepek-1937474458.html
https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность
ВКС ударили по подразделениям ВСУ неуправляемыми ракетами
Экипажи Су-25 ракетами поразили подразделения ВСУ на Северодонецком направлении
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 поразили подразделения ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
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"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски ракет экипажи выполняли парами с малых высот, а после применения авиационных средств поражения выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По результатам объективного контроля, все заданные цели успешно поражены, уточнили в МО РФ.
"Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!" – приводит военное ведомство слова лётчика Су-25 с позывным Сталкер.
Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов и подготовку техники к повторному боевому вылету.
На опубликованном Минобороны видеоролике видно, как лётчики в обмундировании подходят к самолётам, проверяют их, садятся и готовятся к вылету. Также показаны взлёт и выход в район удара, пролёт на сверхмалой высоте и то, как штурмовики выпускают ракеты. Кроме того, демонстрируется возвращение самолётов на аэродром.