https://ria.ru/20240403/aviareysy-1937556785.html

Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве

Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве - РИА Новости, 03.04.2024

Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве

Доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году составила около 53%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:50

2024-04-03T12:50

2024-04-03T13:11

москва

россия

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году составила около 53%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме."Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве", - сказал он.Премьер-министр подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. "Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому ... активно вели модернизацию аэродромов в регионах", - добавил он.Мишустин отметил, что за прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске."В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерово и в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске", - добавил он.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, госдума рф, экономика