https://ria.ru/20240403/aviareysy-1937556785.html
Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве
Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве - РИА Новости, 03.04.2024
Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве
Доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году составила около 53%, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:50
2024-04-03T12:50
2024-04-03T13:11
москва
россия
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году составила около 53%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме."Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве", - сказал он.Премьер-министр подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. "Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому ... активно вели модернизацию аэродромов в регионах", - добавил он.Мишустин отметил, что за прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске."В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерово и в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске", - добавил он.
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Москва, Россия, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве
Мишустин: 53 процента внутренних авиарейсов проходят без пересадки в Москве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году составила около 53%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве", - сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. "Учитывая уникальную географию, России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому ... активно вели модернизацию аэродромов в регионах", - добавил он.
Мишустин отметил, что за прошлый год были реконструированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.
"В начале этого года выполнены первые этапы работ в Кемерово и в поселении Удачный, которое расположено в непосредственной близости от Северного полярного круга. Завершено строительство в Томске", - добавил он.