https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"

Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом" - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"

Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:00

2024-04-03T14:00

2024-04-03T14:00

россия

михаил мишустин

сергей когогин

экономика

госдума рф

камаз (завод)

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231003/atom-1900089939.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, сергей когогин, экономика, госдума рф, камаз (завод), отчет мишустина о работе правительства в 2023 году