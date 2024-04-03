Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом" - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом" - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:00
2024-04-03T14:00
россия
михаил мишустин
сергей когогин
экономика
госдума рф
камаз (завод)
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911613191_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ed357a3ca8a040040fcde838be2b1cb.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231003/atom-1900089939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911613191_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_eadd4608d5d25bb83c43fb3317e9f99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, сергей когогин, экономика, госдума рф, камаз (завод), отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Сергей Когогин, Экономика, Госдума РФ, КамАЗ (завод), Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"

Мишустин заявил, что ждет хорошего результата по электромобилю "Атом"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Атом"
Электромобиль Атом
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Электромобиль "Атом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Отечественный электромобиль "Атом" собрал 36 тысяч предзаказов
3 октября 2023, 07:05
 
РоссияМихаил МишустинСергей КогогинЭкономикаГосдума РФКамАЗ (завод)Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала