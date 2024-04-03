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Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом" - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:00
2024-04-03T14:00
2024-04-03T14:00
россия
михаил мишустин
сергей когогин
экономика
госдума рф
камаз (завод)
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, сергей когогин, экономика, госдума рф, камаз (завод), отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Сергей Когогин, Экономика, Госдума РФ, КамАЗ (завод), Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин выразил надежду на результаты по электромобилю "Атом"
Мишустин заявил, что ждет хорошего результата по электромобилю "Атом"