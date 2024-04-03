https://ria.ru/20240403/ataki-1937654034.html

ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового

ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового - РИА Новости, 03.04.2024

ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового

Российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:01

2024-04-03T17:01

2024-04-03T17:01

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

работино

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Противник предпринял две контратаки в селе Работино и две северо-западней села Вербовое на ореховском направлении. Наши войска сдержали натиск противника. Враг понес потери и откатился. Они потеряли боевой транспорт плюс порядка полусотни боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240403/tochka-1937534969.html

россия

запорожская область

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины