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ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ataki-1937654034.html
ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового
ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового - РИА Новости, 03.04.2024
ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового
Российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:01
2024-04-03T17:01
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Противник предпринял две контратаки в селе Работино и две северо-западней села Вербовое на ореховском направлении. Наши войска сдержали натиск противника. Враг понес потери и откатился. Они потеряли боевой транспорт плюс порядка полусотни боевиков", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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россия
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россия, запорожская область, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России отбили контратаки у Работино и Вербового

Рогов: российские военные отбили контратаки у Работино и Вербового

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Противник предпринял две контратаки в селе Работино и две северо-западней села Вербовое на ореховском направлении. Наши войска сдержали натиск противника. Враг понес потери и откатился. Они потеряли боевой транспорт плюс порядка полусотни боевиков", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.
В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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