https://ria.ru/20240403/ashan-1937469548.html

СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов

СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.04.2024

СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам проверки может доначислить торговой сети "Ашан" в России за неуплаченные налоги более 180 миллионов рублей, из... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T03:07

2024-04-03T03:07

2024-04-03T12:09

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

ашан

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам проверки может доначислить торговой сети "Ашан" в России за неуплаченные налоги более 180 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов — сами налоги, пишет издание РБК со ссылкой на отчетность компании.Газета пишет, что проверка ФНС была в прошлом году."Межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы. Доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей, может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки", — пишет РБК.Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС. "Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.

https://realty.ria.ru/20240307/sitras-1931642470.html

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россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), ашан, рбк (медиагруппа)