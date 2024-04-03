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СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.04.2024
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03:07 03.04.2024 (обновлено: 12:09 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ashan-1937469548.html
СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов
СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам проверки может доначислить торговой сети "Ашан" в России за неуплаченные налоги более 180 миллионов рублей, из... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T03:07
2024-04-03T12:09
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
ашан
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам проверки может доначислить торговой сети "Ашан" в России за неуплаченные налоги более 180 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов — сами налоги, пишет издание РБК со ссылкой на отчетность компании.Газета пишет, что проверка ФНС была в прошлом году.&quot;Межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы. Доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей, может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки&quot;, — пишет РБК.Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС. "Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.
https://realty.ria.ru/20240307/sitras-1931642470.html
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россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), ашан, рбк (медиагруппа)
Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Ашан, РБК (медиагруппа)
СМИ: "Ашану" могут доначислить более ста миллионов рублей налогов

РБК: ФНС может доначислить "Ашану" более ста миллионов рублей налогов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете "Ашан Сити"
Покупатели в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в супермаркете "Ашан Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) по итогам проверки может доначислить торговой сети "Ашан" в России за неуплаченные налоги более 180 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов — сами налоги, пишет издание РБК со ссылкой на отчетность компании.
Газета пишет, что проверка ФНС была в прошлом году.
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«

"Межрайонная инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы. Доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей, может произойти в случае соответствующего решения по итогам проверки", — пишет РБК.

Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС.
"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами.
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РоссияЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)АшанРБК (медиагруппа)
 
 
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