https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html

Власти Армении продают свой народ, заявила Захарова

Власти Армении продают свой народ, заявила Захарова - РИА Новости, 03.04.2024

Власти Армении продают свой народ, заявила Захарова

Власти Армении "продают свой народ", разрывая связи с Россией ради бонусов со стороны США и ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:33

2024-04-03T15:33

2024-04-03T15:33

в мире

армения

россия

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Армении "продают свой народ", разрывая связи с Россией ради бонусов со стороны США и ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN заявил, что несмотря на сотрудничество во многих сферах, Москва и Ереван "не говорят на одном языке". "Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США", - резюмировала Захарова, добавив, что своими действиями власти Армении "продают свой народ". Она подчеркнула непоследовательность в заявлениях армянского руководства, напомнив, что еще недавно власти в Ереване отмечали выгоду сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а сейчас говорят о США и ЕС как о главных партнерах Армении. "Такие люди загоняют Армению в тупик... Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами", - отметила Захарова, комментируя слова Мирзояна, что он "не готов предсказывать будущее" в вопросе "возможности разрыва дипломатических отношений между Москвой и Ереваном". В марте Европарламент принял резолюцию, в которой отмечается, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, "это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения". Депутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". В конце февраля Армении на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз заявили, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. В марте Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Арменией вопросов.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, мария захарова, евросоюз