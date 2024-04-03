https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html

Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД

Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2024

Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД

Ереван поддался влиянию Запада при решении прекратить использование карт "Мир", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:25

2024-04-03T14:25

2024-04-03T15:48

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мария захарова

ереван

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ереван поддался влиянию Запада при решении прекратить использование карт "Мир", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери", — подчеркнула она.По словам Захаровой, жители республики столкнутся с серьезными неудобствами, а для работающих в России армян усложнится процесс перевода денег на родину. Кроме того, проблемы с оплатой картами теперь будут и у туристов, число которых в прошлом году превысило миллион человек, отметила она."Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении. Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций", — сказала Захарова.Платежная система Армении 19 марта уведомила российскую НСПК о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение вступило в силу 30 марта. В союзе банков Армении подчеркнули, что такой шаг обусловлен риском вторичных санкций, так как в феврале управление по контролю зарубежных активов Минфина США ввело ограничения против платежно-расчетной системы "Мир".Вместе с тем Центробанк республики уточнил, что местные коммерческие кредитные организации сами решают, с какими платежными системами сотрудничать. Регулятор отметил, что эти банки должны исходить из собственной стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Тем не менее они должны надлежащим образом информировать клиентов в случае изменения условий их обслуживания, напомнили в ЦБ.В республике с российскими картами продолжил работать только банк "ВТБ Армения". В нем можно по-прежнему снимать наличные и оплачивать услуги онлайн в приложении. Кроме того, по картам банка доступны переводы, включая трансграничные. В НСПК подчеркнули, что в республике работают 53 отделения ВТБ, из них 22 — в Ереване, также в стране есть более 190 банкоматов.

https://ria.ru/20240402/karty-1937395390.html

https://ria.ru/20240403/banki-1937520269.html

https://ria.ru/20240402/karta_mir-1937426876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, в мире, мария захарова, ереван