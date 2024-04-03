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Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2024
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14:25 03.04.2024 (обновлено: 15:48 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html
Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД
Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2024
Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД
Ереван поддался влиянию Запада при решении прекратить использование карт "Мир", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:25
2024-04-03T15:48
армения
россия
в мире
мария захарова
ереван
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ереван поддался влиянию Запада при решении прекратить использование карт "Мир", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери&quot;, — подчеркнула она.По словам Захаровой, жители республики столкнутся с серьезными неудобствами, а для работающих в России армян усложнится процесс перевода денег на родину. Кроме того, проблемы с оплатой картами теперь будут и у туристов, число которых в прошлом году превысило миллион человек, отметила она."Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении. Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций", — сказала Захарова.Платежная система Армении 19 марта уведомила российскую НСПК о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение вступило в силу 30 марта. В союзе банков Армении подчеркнули, что такой шаг обусловлен риском вторичных санкций, так как в феврале управление по контролю зарубежных активов Минфина США ввело ограничения против платежно-расчетной системы "Мир".Вместе с тем Центробанк республики уточнил, что местные коммерческие кредитные организации сами решают, с какими платежными системами сотрудничать. Регулятор отметил, что эти банки должны исходить из собственной стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Тем не менее они должны надлежащим образом информировать клиентов в случае изменения условий их обслуживания, напомнили в ЦБ.В республике с российскими картами продолжил работать только банк "ВТБ Армения". В нем можно по-прежнему снимать наличные и оплачивать услуги онлайн в приложении. Кроме того, по картам банка доступны переводы, включая трансграничные. В НСПК подчеркнули, что в республике работают 53 отделения ВТБ, из них 22 — в Ереване, также в стране есть более 190 банкоматов.
https://ria.ru/20240402/karty-1937395390.html
https://ria.ru/20240403/banki-1937520269.html
https://ria.ru/20240402/karta_mir-1937426876.html
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армения, россия, в мире, мария захарова, ереван
Армения, Россия, В мире, Мария Захарова, Ереван
Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД

МИД: Армения поддалась влиянию Запада, принимая решение о картах "Мир"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ереван поддался влиянию Запада при решении прекратить использование карт "Мир", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери", — подчеркнула она.

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2 апреля, 17:23
По словам Захаровой, жители республики столкнутся с серьезными неудобствами, а для работающих в России армян усложнится процесс перевода денег на родину. Кроме того, проблемы с оплатой картами теперь будут и у туристов, число которых в прошлом году превысило миллион человек, отметила она.
"Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении. Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций", — сказала Захарова.
Платежная система Армении 19 марта уведомила российскую НСПК о прекращении обслуживания карт "Мир". Решение вступило в силу 30 марта. В союзе банков Армении подчеркнули, что такой шаг обусловлен риском вторичных санкций, так как в феврале управление по контролю зарубежных активов Минфина США ввело ограничения против платежно-расчетной системы "Мир".
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Вместе с тем Центробанк республики уточнил, что местные коммерческие кредитные организации сами решают, с какими платежными системами сотрудничать. Регулятор отметил, что эти банки должны исходить из собственной стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Тем не менее они должны надлежащим образом информировать клиентов в случае изменения условий их обслуживания, напомнили в ЦБ.
В республике с российскими картами продолжил работать только банк "ВТБ Армения". В нем можно по-прежнему снимать наличные и оплачивать услуги онлайн в приложении. Кроме того, по картам банка доступны переводы, включая трансграничные. В НСПК подчеркнули, что в республике работают 53 отделения ВТБ, из них 22 — в Ереване, также в стране есть более 190 банкоматов.
Где принимают карту Мир за рубежом
Где принимают карту "Мир" за рубежом
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АрменияРоссияВ миреМария ЗахароваЕреван
 
 
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