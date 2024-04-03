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В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник - РИА Новости, 03.04.2024
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16:15 03.04.2024 (обновлено: 17:01 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/arest-1937629166.html
В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник
В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник - РИА Новости, 03.04.2024
В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник
Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:15
2024-04-03T17:01
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики."Магомедхабиб Мухумаев задержан по итогам обыска, который провели полицейские в "Дагэнерго", – сказал собеседник агентства.В среду два источника агентства сообщили, что сотрудники МВД проводят обыск в здании "Дагэнерго". По словам одного из них, эти мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.Позже в пресс-службе "Дагэнерго" сообщили агентству, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении директора компании Мухумаева, но связаны они с деятельностью организации, в которой он работал ранее.Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
https://ria.ru/20240402/melikov-1937418278.html
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происшествия, россети, фск еэс
Происшествия, Россети, ФСК ЕЭС
В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник

Источник: в Дагестане задержали директора филиала "Россетей" Мухумаева

© ПАО "Россети Северный Кавказ" Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
Мухумаев Магомедхабиб Магомедович
© ПАО "Россети Северный Кавказ"
Мухумаев Магомедхабиб Магомедович . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
«
"Магомедхабиб Мухумаев задержан по итогам обыска, который провели полицейские в "Дагэнерго", – сказал собеседник агентства.
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В среду два источника агентства сообщили, что сотрудники МВД проводят обыск в здании "Дагэнерго". По словам одного из них, эти мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.
Позже в пресс-службе "Дагэнерго" сообщили агентству, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении директора компании Мухумаева, но связаны они с деятельностью организации, в которой он работал ранее.
Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".
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