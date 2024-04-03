https://ria.ru/20240403/arest-1937629166.html

В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник

В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник - РИА Новости, 03.04.2024

В Дагестане задержали директора филиала "Россетей", сообщил источник

Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:15

2024-04-03T16:15

2024-04-03T17:01

происшествия

россети

фск еэс

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики."Магомедхабиб Мухумаев задержан по итогам обыска, который провели полицейские в "Дагэнерго", – сказал собеседник агентства.В среду два источника агентства сообщили, что сотрудники МВД проводят обыск в здании "Дагэнерго". По словам одного из них, эти мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.Позже в пресс-службе "Дагэнерго" сообщили агентству, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении директора компании Мухумаева, но связаны они с деятельностью организации, в которой он работал ранее.Мухумаева назначили директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" – Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".

https://ria.ru/20240402/melikov-1937418278.html

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происшествия, россети, фск еэс