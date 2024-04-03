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Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене - РИА Новости, 03.04.2024
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15:22 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/arest-1937607671.html
Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене
Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене - РИА Новости, 03.04.2024
Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:22
2024-04-03T15:22
происшествия
екатеринбург
россия
лос-анджелес
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля 2024 года", – сказала собеседница агентства, уточнив, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ. Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, причастной к оказанию финансовой помощи Украине, ее обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля включительно. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной более мягкую меру - домашний арест.
https://ria.ru/20240328/shtraf-1936409472.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, лос-анджелес, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Лос-Анджелес, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене

Российско-американской гражданке Карелиной продлили арест по делу о госизмене

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США
33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля 2024 года", – сказала собеседница агентства, уточнив, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Жительницу Тульской области оштрафовали за дискредитацию армии на бюллетене
28 марта, 15:48
Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, причастной к оказанию финансовой помощи Украине, ее обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля включительно. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной более мягкую меру - домашний арест.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЛос-АнджелесФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловский областной суд
 
 
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