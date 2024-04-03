https://ria.ru/20240403/arest-1937607671.html

Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене

Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене - РИА Новости, 03.04.2024

Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:22

2024-04-03T15:22

2024-04-03T15:22

происшествия

екатеринбург

россия

лос-анджелес

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937606800_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_206fbcf4317fc6a612b5f232b199a522.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля 2024 года", – сказала собеседница агентства, уточнив, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ. Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, причастной к оказанию финансовой помощи Украине, ее обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно – фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля включительно. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной более мягкую меру - домашний арест.

https://ria.ru/20240328/shtraf-1936409472.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

екатеринбург

россия

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, лос-анджелес, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд