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Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
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04:40 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/aeroport-1937472267.html
Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня
Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024
Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня
Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами на фоне мощных... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:40
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
окинава
япония
серия землетрясений на тайване
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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами на фоне мощных землетрясений близ Тайваня, сообщает агентство Киодо. Кроме этого, находящиеся в терминале люди были эвакуированы на третий этаж здания. Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть 3 метров. Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 09.18 по японскому времени (03.18 мск). В 09.32 (03.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (04.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
https://ria.ru/20240321/delo-1934586037.html
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тайвань, в мире, окинава, япония, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Окинава, Япония, Серия землетрясений на Тайване
Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня

Аэропорт на Окинаве прекратил прием и вылет рейсов после землетрясений у Тайваня

© AFP 2024 / STRВ аэропорту Наха, префектура Окинава в Японии, эвакуируются в связи с угрозой цунами. 3 апреля 2024
В аэропорту Наха, префектура Окинава в Японии, эвакуируются в связи с угрозой цунами. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AFP 2024 / STR
В аэропорту Наха, префектура Окинава в Японии, эвакуируются в связи с угрозой цунами. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами на фоне мощных землетрясений близ Тайваня, сообщает агентство Киодо.
Кроме этого, находящиеся в терминале люди были эвакуированы на третий этаж здания.
Огненный смерч в Приморье
На Приморье впервые обрушился огненный смерч
4 марта, 02:32
Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3.
Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть 3 метров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
1 апреля, 03:58
Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 09.18 по японскому времени (03.18 мск). В 09.32 (03.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (04.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.
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ТайваньВ миреОкинаваЯпонияСерия землетрясений на Тайване
 
 
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