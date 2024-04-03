https://ria.ru/20240403/aeroport-1937472267.html

Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня

Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня - РИА Новости, 03.04.2024

Аэропорт на Окинаве прекратил работу после землетрясений у Тайваня

Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами на фоне мощных... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:40

2024-04-03T04:40

2024-04-03T12:03

тайвань

в мире

окинава

япония

серия землетрясений на тайване

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ТОКИО, 3 апр – РИА Новости. Аэропорт Наха на южном японском острове Окинава на время прекратил прием и вылет самолетов после объявленной в регионе угрозы цунами на фоне мощных землетрясений близ Тайваня, сообщает агентство Киодо. Кроме этого, находящиеся в терминале люди были эвакуированы на третий этаж здания. Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным Главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть 3 метров. Как передает телеканал NHK, приливная волна высотой в 30 сантиметров достигла острова Ёнагуни в 09.18 по японскому времени (03.18 мск). В 09.32 (03.32 мск) небольшая волна пришла в порт Исигаки на одноименном острове. В 10.03 (04.03) небольшая волна зафиксирована на острове Мияко. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Правительство Японии сформировало штаб по сбору и анализу информации после мощных землетрясений близ Тайваня и объявленной угрозы цунами для южных японских островов.

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

https://ria.ru/20240321/delo-1934586037.html

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