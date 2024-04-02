На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries
Силовики проверяют документы у работников склада Wildberries в Рязани
© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания.
"На складе Wildberries в Рязани началась проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие.
До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге, а также в подмосковной Электростали в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.
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