https://ria.ru/20240402/wildberries-1937301169.html

На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries

На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries - РИА Новости, 02.04.2024

На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries

Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:49

2024-04-02T11:49

2024-04-02T11:49

происшествия

рязань

wildberries

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания. "На складе Wildberries в Рязани началась проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие. До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге, а также в подмосковной Электростали в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html

рязань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, рязань, wildberries