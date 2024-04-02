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На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries - РИА Новости, 02.04.2024
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11:49 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/wildberries-1937301169.html
На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries
На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries - РИА Новости, 02.04.2024
На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries
Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:49
2024-04-02T11:49
происшествия
рязань
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания. "На складе Wildberries в Рязани началась проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие. До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге, а также в подмосковной Электростали в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
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происшествия, рязань, wildberries
Происшествия, Рязань, Wildberries
На складе в Рязани проверяют документы у сотрудников Wildberries

Силовики проверяют документы у работников склада Wildberries в Рязани

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Проверка документов в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов началась на складе Wildberries в Рязани, сообщила компания.
"На складе Wildberries в Рязани началась проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие.
До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге, а также в подмосковной Электростали в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.
Кадр записи камеры видеонаблюдения
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
8 февраля, 09:24
 
ПроисшествияРязаньWildberries
 
 
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