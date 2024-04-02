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СМИ раскрыли недостаток британского БПЛА, стоящего шесть миллионов долларов - РИА Новости, 02.04.2024
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04:44 02.04.2024 (обновлено: 04:52 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html
СМИ раскрыли недостаток британского БПЛА, стоящего шесть миллионов долларов
СМИ раскрыли недостаток британского БПЛА, стоящего шесть миллионов долларов - РИА Новости, 02.04.2024
СМИ раскрыли недостаток британского БПЛА, стоящего шесть миллионов долларов
Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper, каждый из которых стоит более шести миллионов долларов, не могут использоваться в плохую погоду, сообщает... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:44
2024-04-02T04:52
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper, каждый из которых стоит более шести миллионов долларов, не могут использоваться в плохую погоду, сообщает газета Times. "Британский парк дронов Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях, и ни один из них не участвует ни в каких операциях, несмотря на то, что каждый стоит около пяти миллионов фунтов стерлингов (более шести миллионов долларов)", - пишет газета. Согласно Times, разведывательные беспилотники Watchkeeper сделаны на основе израильского летательного аппарата Hermes 450. Отмечается что сильно модифицированная британская версия этого дрона оказалась "менее успешной", чем оригинал. По данным Times, беспилотники были "настолько сильно модифицированы", что потребовалось около двух тысяч дополнительных системных требований. Кроме того, измененные беспилотники стали слишком тяжелыми. Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что уже были списаны восемь из 54 беспилотников на сумму 40 миллионов фунтов (50 миллионов долларов). "Несколько из них (британских беспилотников - ред.) разбились, так как были отягощены дополнительными параметрами", - уточняет издание.
https://ria.ru/20240401/skat-350m-1937129668.html
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В мире
СМИ раскрыли недостаток британского БПЛА, стоящего шесть миллионов долларов

Times: британские дроны-разведчики Watchkeeper не могут летать в плохую погоду

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный во время учений
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британские разведывательные беспилотники Watchkeeper, каждый из которых стоит более шести миллионов долларов, не могут использоваться в плохую погоду, сообщает газета Times.
«
"Британский парк дронов Watchkeeper с трудом может работать в плохих погодных условиях, и ни один из них не участвует ни в каких операциях, несмотря на то, что каждый стоит около пяти миллионов фунтов стерлингов (более шести миллионов долларов)", - пишет газета.
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Согласно Times, разведывательные беспилотники Watchkeeper сделаны на основе израильского летательного аппарата Hermes 450. Отмечается что сильно модифицированная британская версия этого дрона оказалась "менее успешной", чем оригинал. По данным Times, беспилотники были "настолько сильно модифицированы", что потребовалось около двух тысяч дополнительных системных требований. Кроме того, измененные беспилотники стали слишком тяжелыми.
Газета добавляет со ссылкой на неназванного чиновника, что уже были списаны восемь из 54 беспилотников на сумму 40 миллионов фунтов (50 миллионов долларов).
"Несколько из них (британских беспилотников - ред.) разбились, так как были отягощены дополнительными параметрами", - уточняет издание.
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