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В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:09
2024-04-02T13:09
2024-04-02T14:05
специальная военная операция на украине
происшествия
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псковская область
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах, к которым прибегает киевский режим. "Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", - сказал он журналистам. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, псковская область, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Псковская область, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон
Песков назвал попытку ввезти взрывчатку с партией икон тревожным сигналом