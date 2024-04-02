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В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 02.04.2024 (обновлено: 14:05 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vzryvchatka-1937321868.html
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон - РИА Новости, 02.04.2024
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:09
2024-04-02T14:05
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
псковская область
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах, к которым прибегает киевский режим. "Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", - сказал он журналистам. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.
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россия
украина
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происшествия, россия, украина, псковская область, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Псковская область, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон

Песков назвал попытку ввезти взрывчатку с партией икон тревожным сигналом

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах, к которым прибегает киевский режим.
"Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", - сказал он журналистам.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством
Вчера, 08:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаПсковская областьДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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