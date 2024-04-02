https://ria.ru/20240402/vzryvchatka-1937321868.html

В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон

В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон - РИА Новости, 02.04.2024

В Кремле прокомментировали попытку ввезти взрывчатку с партией икон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:09

2024-04-02T13:09

2024-04-02T14:05

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

псковская область

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытку ввоза в Россию взрывчатки в партии православных икон, заявил, что это очередной тревожный сигнал, который красноречиво говорит о террористических методах, к которым прибегает киевский режим. "Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим", - сказал он журналистам. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.

https://ria.ru/20240402/legoyda-1937242655.html

россия

украина

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, псковская область, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)