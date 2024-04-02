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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 02.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:40
2024-04-02T22:40
2024-04-02T22:40
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Сумской области, она звучит до сих пор. "В Сумах раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Сумы, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв