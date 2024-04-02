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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 02.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:40

2024-04-02T22:40

2024-04-02T22:40

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее во вторник воздушную тревогу объявили в Сумской области, она звучит до сих пор. "В Сумах раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумская область, сумы, вооруженные силы рф