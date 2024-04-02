Рейтинг@Mail.ru
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:02 02.04.2024 (обновлено: 15:12 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/vybory-1937358992.html
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин
Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:02
2024-04-02T15:12
политика
россия
выборы президента россии — 2024
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_469ef8d2711573fd2a03af75cf23df2f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин."Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это надежда людей на нашу с вами совместную работу, ее эффективность. Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД, потому что роль, значение МВД по всем этим направлениям чрезвычайно высока", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://ria.ru/20240402/revansh-1937360107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931312918_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_fab13557397a234c69fe9372f20bd408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин

Путин: итоги президентских выборов отражают настроения граждан к государству

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это надежда людей на нашу с вами совместную работу, ее эффективность. Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД, потому что роль, значение МВД по всем этим направлениям чрезвычайно высока", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Некоторые страны хотят реванша в борьбе с Россией, считает Путин
Вчера, 15:06
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала