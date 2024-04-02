https://ria.ru/20240402/vybory-1937358992.html

Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин

Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин

Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:02

2024-04-02T15:02

2024-04-02T15:12

политика

россия

выборы президента россии — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин."Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это надежда людей на нашу с вами совместную работу, ее эффективность. Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД, потому что роль, значение МВД по всем этим направлениям чрезвычайно высока", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://ria.ru/20240402/revansh-1937360107.html

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политика, россия, владимир путин