https://ria.ru/20240402/vybory-1937358992.html
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин
Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:02
2024-04-02T15:02
2024-04-02T15:12
политика
россия
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ отражают настроения граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти, заявил президент России Владимир Путин."Люди пришли, проголосовали на президентских выборах. Это надежда людей на нашу с вами совместную работу, ее эффективность. Я обращаю внимание, да, ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов, но это выражает настроение граждан в отношении общества и государства в целом, всех властей, не в последнюю очередь и МВД, потому что роль, значение МВД по всем этим направлениям чрезвычайно высока", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин
Результаты президентских выборов отражают настроения граждан, заявил Путин
Путин: итоги президентских выборов отражают настроения граждан к государству