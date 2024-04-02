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США сняли санкции с европейской "дочки" банка ВТБ
США сняли санкции с европейской "дочки" банка ВТБ - РИА Новости, 02.04.2024
США сняли санкции с европейской "дочки" банка ВТБ
Соединенные Штаты отменили ограничения в отношении европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в заявлении американского Минфина. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:49
2024-04-02T21:49
2024-04-02T22:51
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты отменили ограничения в отношении европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в заявлении американского Минфина.Речь идет о банке VTB Europe, который базируется в немецком Франкфурте-на-Майне и фигурирует в списке ведомства еще под двумя названиями — VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG.В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил его от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.В российском банке отметили, что считают этот шаг политически мотивированным. Там также пригрозили симметричными мерами, если агрессивные действия с немецкой стороны продолжатся. В ВТБ указали, что Германия в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных за период с 2001 по 2020 год, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.
https://ria.ru/20240402/sanktsii-1937231209.html
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экономика, сша, франкфурт-на-майне
Экономика, США, Франкфурт-на-Майне
США сняли санкции с европейской "дочки" банка ВТБ
США вывели из-под санкций европейскую "дочку" банка ВТБ
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты отменили ограничения в отношении европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в заявлении американского Минфина.
Речь идет о банке VTB Europe, который базируется в немецком Франкфурте-на-Майне
и фигурирует в списке ведомства еще под двумя названиями — VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG.
В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил его от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденды с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро.
В российском банке отметили, что считают этот шаг политически мотивированным. Там также пригрозили симметричными мерами, если агрессивные действия с немецкой стороны продолжатся. В ВТБ указали, что Германия в попытке лишить банк законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении им требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных за период с 2001 по 2020 год, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году.