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В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных - РИА Новости, 02.04.2024
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных
Более пяти тысяч военнообязанных, зарегистрированных в Черновицкой области на западе Украины, находятся в розыске за неявку в военкомат, сообщила представитель... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:28
2024-04-02T17:28
2024-04-02T17:28
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более пяти тысяч военнообязанных, зарегистрированных в Черновицкой области на западе Украины, находятся в розыске за неявку в военкомат, сообщила представитель областного военкомата Татьяна Гайдащук. "В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования (украинское название военкомата - ред.) в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных", - приводит слова Гайдащук украинское издание Ua.news. Гайдащук уточнила, что в регионе насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр "Оберег". На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, черновицкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черновицкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных
Черновицкий военкомат объявил в розыск более пяти тысяч военнообязанных