Рейтинг@Mail.ru
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vsu-1937396015.html
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных - РИА Новости, 02.04.2024
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных
Более пяти тысяч военнообязанных, зарегистрированных в Черновицкой области на западе Украины, находятся в розыске за неявку в военкомат, сообщила представитель... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:28
2024-04-02T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
черновицкая область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140235/75/1402357599_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_49ca84d91c377089b26d63cea3851559.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более пяти тысяч военнообязанных, зарегистрированных в Черновицкой области на западе Украины, находятся в розыске за неявку в военкомат, сообщила представитель областного военкомата Татьяна Гайдащук. "В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования (украинское название военкомата - ред.) в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных", - приводит слова Гайдащук украинское издание Ua.news. Гайдащук уточнила, что в регионе насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр "Оберег". На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
https://ria.ru/20240401/uklonisty-1937215942.html
черновицкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140235/75/1402357599_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f845f5e3f73dd6a3b30564f47b2680b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черновицкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черновицкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черновицкой области объявили в розыск более пяти тысяч военнообязанных

Черновицкий военкомат объявил в розыск более пяти тысяч военнообязанных

CC BY 2.0 / Pavlo Hryhorash / ЧерновцыЧерновцы
Черновцы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
CC BY 2.0 / Pavlo Hryhorash / Черновцы
Черновцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более пяти тысяч военнообязанных, зарегистрированных в Черновицкой области на западе Украины, находятся в розыске за неявку в военкомат, сообщила представитель областного военкомата Татьяна Гайдащук.
"В Черновицкой области за неявку в территориальный центр комплектования (украинское название военкомата - ред.) в розыск уже объявили более 5 тысяч военнообязанных", - приводит слова Гайдащук украинское издание Ua.news. Гайдащук уточнила, что в регионе насчитывается почти 30 тысяч военнообязанных, чьи данные внесены в электронный реестр "Оберег".
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, NYT писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию.
Луцк - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Волынской области насчитали около восьми тысяч уклонистов
1 апреля, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерновицкая областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала