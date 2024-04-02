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Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях - РИА Новости, 02.04.2024
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14:03 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/vrachi-1937337498.html
Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях
Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях - РИА Новости, 02.04.2024
Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях
Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:03
2024-04-02T14:03
общество
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными органами исполнительной власти, адаптируются с учетом организационно-технических условий учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале, что предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко увеличить для беременных женщин временные рамки на посещение врача-специалиста. "Нормы труда в медицинских организациях различаются с учетом условий проживания и половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения. Типовые отраслевые нормы времени должны быть адаптированы на уровне медицинской организации с учетом собственных организационно-технических условий", - говорится в сообщении. Системы нормирования труда, включая нормы времени и нагрузки, устанавливаются на уровне учреждения работодателем, подчеркнули в пресс-службе. Типовые нормы труда могут разрабатываться и устанавливаться федеральными органами исполнительной власти для содействия в организации рабочего процесса, пояснили в Минздраве. В основу разработки типовых отраслевых норм времени, которые выделяются на посещение одним пациентом врача-специалиста, положено средневзвешенное время от числа посещений, полученное на основе проведенных хронометражных исследований в медицинских организациях регионов, на усредненные организационно-технические условия.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях

Минздрав: медучреждения могут адаптировать нормы времени на прием у врача

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными органами исполнительной власти, адаптируются с учетом организационно-технических условий учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале, что предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко увеличить для беременных женщин временные рамки на посещение врача-специалиста.
«
"Нормы труда в медицинских организациях различаются с учетом условий проживания и половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения. Типовые отраслевые нормы времени должны быть адаптированы на уровне медицинской организации с учетом собственных организационно-технических условий", - говорится в сообщении.
Системы нормирования труда, включая нормы времени и нагрузки, устанавливаются на уровне учреждения работодателем, подчеркнули в пресс-службе. Типовые нормы труда могут разрабатываться и устанавливаться федеральными органами исполнительной власти для содействия в организации рабочего процесса, пояснили в Минздраве.
В основу разработки типовых отраслевых норм времени, которые выделяются на посещение одним пациентом врача-специалиста, положено средневзвешенное время от числа посещений, полученное на основе проведенных хронометражных исследований в медицинских организациях регионов, на усредненные организационно-технические условия.
Врач - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Эксперт Минздрава предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров
12 февраля, 18:24
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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