https://ria.ru/20240402/vrachi-1937337498.html

Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях

Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях - РИА Новости, 02.04.2024

Минздрав разрешил адаптировать время приема врача в медучреждениях

Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:03

2024-04-02T14:03

2024-04-02T14:03

общество

россия

михаил мурашко

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Временные рамки на посещение пациентами врача-специалиста устанавливаются на уровне медучреждения – типовые нормы времени на прием, разработанные федеральными органами исполнительной власти, адаптируются с учетом организационно-технических условий учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила в своем Telegram-канале, что предложила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко увеличить для беременных женщин временные рамки на посещение врача-специалиста. "Нормы труда в медицинских организациях различаются с учетом условий проживания и половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения. Типовые отраслевые нормы времени должны быть адаптированы на уровне медицинской организации с учетом собственных организационно-технических условий", - говорится в сообщении. Системы нормирования труда, включая нормы времени и нагрузки, устанавливаются на уровне учреждения работодателем, подчеркнули в пресс-службе. Типовые нормы труда могут разрабатываться и устанавливаться федеральными органами исполнительной власти для содействия в организации рабочего процесса, пояснили в Минздраве. В основу разработки типовых отраслевых норм времени, которые выделяются на посещение одним пациентом врача-специалиста, положено средневзвешенное время от числа посещений, полученное на основе проведенных хронометражных исследований в медицинских организациях регионов, на усредненные организационно-технические условия.

https://ria.ru/20240212/minzdrav-1926924252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, госдума рф