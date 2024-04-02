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Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям - РИА Новости, 02.04.2024
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20:53 02.04.2024 (обновлено: 20:59 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/voennye-1937442563.html
Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям
Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям - РИА Новости, 02.04.2024
Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:53
2024-04-02T20:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к российским военным и к их семьям, и попросил главу фонда сохранить такое же отношение к ним в будущем. "Анна Евгеньевна, я смотрю, вы несколько раз, постоянно, в ходе нашей беседы все время так тепло очень говорите о тех людях, с которыми работаете: защитники, наши ребята и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться - и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем", - сказал Путин во время встречи с Цивилевой во вторник.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям

Путин попросил Цивилеву с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи. 2 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества Анна Цивилёва во время встречи. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи. 2 марта 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к российским военным и к их семьям, и попросил главу фонда сохранить такое же отношение к ним в будущем.
«
"Анна Евгеньевна, я смотрю, вы несколько раз, постоянно, в ходе нашей беседы все время так тепло очень говорите о тех людях, с которыми работаете: защитники, наши ребята и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться - и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем", - сказал Путин во время встречи с Цивилевой во вторник.
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