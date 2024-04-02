https://ria.ru/20240402/voennye-1937442563.html

Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям

Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям - РИА Новости, 02.04.2024

Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:53

2024-04-02T20:53

2024-04-02T20:59

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937443482_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_f1d285e3bf5309c105c8ad5ac4a2b70a.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к российским военным и к их семьям, и попросил главу фонда сохранить такое же отношение к ним в будущем. "Анна Евгеньевна, я смотрю, вы несколько раз, постоянно, в ходе нашей беседы все время так тепло очень говорите о тех людях, с которыми работаете: защитники, наши ребята и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться - и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем", - сказал Путин во время встречи с Цивилевой во вторник.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин