Путин попросил с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям
Путин попросил Цивилеву с любовью и вниманием относиться к военным и их семьям
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи. 2 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилёва во время встречи. 2 марта 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники отечества" Анной Цивилевой отметил, что она внимательно и с любовью относится к российским военным и к их семьям, и попросил главу фонда сохранить такое же отношение к ним в будущем.
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"Анна Евгеньевна, я смотрю, вы несколько раз, постоянно, в ходе нашей беседы все время так тепло очень говорите о тех людях, с которыми работаете: защитники, наши ребята и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться - и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем", - сказал Путин во время встречи с Цивилевой во вторник.
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